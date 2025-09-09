Radovi u ulici Branka Radičevića u Novom Slankamenu

Javno preduzeće „Inđija put“ završava radove na izgradnji produžetka dela ulice Branka Radičevića u Novom Slankamenu. Izgrađeno je 200 metara ove saobraćajnice u selu i presvučeno asfaltnom podlogom.

