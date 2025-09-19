  • petak, 19. septembar 2025.
Preminuo dr Lazar Panišić
Društvo
0 Komentara

Preminuo dr Lazar Panišić

19. septembar 2025. godine

Čuveni mitrovački dečiji hirurg, dr Lazar Panišić, preminuo je danas.

Dr Panišić bio je specijalista dečje hirurgije i ortopedije sa traumatologijom. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1976. godine. Specijalizaciju iz dečje hirurgije završio je 1982. godine na IMD Novi Beograd i DHK Tiršova, a specijalizaciju iz ortopedije sa traumatologijom 1992. godine na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica u Beogradu.

Veći deo radnog veka proveo je u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica kao šef Odeljenja dečje hirurgije i operacionog bloka sa sterilizacijom. Bio je predavač na YU školi ultrazvuka u Kragujevcu i koautor stručnih publikacija iz oblasti ultrazvučne dijagnostike i dečje ortopedije.

