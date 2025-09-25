Prekid u vodosnabdevanju

Kako obaveštavaju nadležni iz JKP “Vodovod” Šid, danas 25. septembra zbog izvođenja radova na potisnom cevovodu Ø 400, doći će do prekida u vodosnabdevanju u periodu od 12 do 15 časova u naseljenim mestima: Šid, Berkasovo, Gibarac, Bačinci, Kukujevci, Erdevik i Bingula.

