  • četvrtak, 25. septembar 2025.
Prekid u vodosnabdevanju
Društvo | Vesti
0 Komentara

Prekid u vodosnabdevanju

25. septembar 2025. godine

Kako obaveštavaju nadležni iz JKP “Vodovod” Šid, danas 25. septembra zbog izvođenja radova na potisnom cevovodu Ø 400, doći će do prekida u vodosnabdevanju u periodu od 12 do 15 časova u naseljenim mestima: Šid, Berkasovo, Gibarac, Bačinci, Kukujevci, Erdevik i Bingula.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

