Kuzminci pokrenuli akciju za obnovu crkvenih zvona

Crkvena opština Kuzmin uputila je javni poziv svim vernicima i ljudima dobre volje da se priključe akciji restauaracije i obnove crkvenih zvona. Zvona, koja su decenijama budila i okupljala meštane, pratile ih kroz radosti i tuge, danas zahtevaju obnovu kako bi ponovo zasijala svojim starim sjajem.

Cilj inicijative je da se sačuva tradicija i nastavi vekovna uloga zvona kao simbola okupljanja i duhovne snage sela.

Proteklog vikenda zvona su skinuta sa hrama i poslata u livnicu na restauraciju. Iz crkvene opštine Kuzmin se zahvaljuju svima koji su se do sada odazvali ovoj akciji i pozivaju i ostale parohijane da se odazovu i uzmu učešće u predstojećem periodu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.