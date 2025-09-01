  • ponedeljak, 1. septembar 2025.
Kuzminci pokrenuli akciju za obnovu crkvenih zvona
Vesti | Sremska Mitrovica
Kuzminci pokrenuli akciju za obnovu crkvenih zvona

1. septembar 2025. godine

Crkvena opština Kuzmin uputila je javni poziv svim vernicima i ljudima dobre volje da se priključe akciji restauaracije i obnove crkvenih zvona. Zvona, koja su decenijama budila i okupljala meštane, pratile ih kroz radosti i tuge, danas zahtevaju obnovu kako bi ponovo zasijala svojim starim sjajem.

Cilj inicijative je da se sačuva tradicija i nastavi vekovna uloga zvona kao simbola okupljanja i duhovne snage sela.

Proteklog vikenda zvona su skinuta sa hrama i poslata u livnicu na restauraciju. Iz crkvene opštine Kuzmin se zahvaljuju svima koji su se do sada odazvali ovoj akciji i pozivaju i ostale parohijane da se odazovu i uzmu učešće u predstojećem periodu.

