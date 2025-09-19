Kamerni orkestar Amoroso i solisti – koncert u Sremskoj Mitrovici

Koncert Kamernog orkestra Amoroso održaće se u ponedeljak, 22. septembra, sa početkom u 20 časova, u svečanoj sali Mitrovačke gimnazije. Na sceni će se publici predstaviti i troje izuzetnih pijanista: Ksenija Božilović, Jovana Nikolić i Vuk Božilović, koji će svojim izvedbama obogatiti repertoar klasične muzike.

Program koncerta pažljivo je oblikovan tako da publici pruži širok muzički doživljaj kroz tri epohe klasične

muzike. Veče počinje monumentalnim Koncertom za klavir i orkestar d-moll BWV 1052 Johana Sebastijana Baha, jednim od najpoznatijih Bahovih klavirskih koncerata, punim dramatične energije i barokne raskoši, u izvođenju Ksenije Božilović. Zatim će publika uživati u Mozartovom Koncertu za klavir i orkestar Es-dur K.271, delu izuzetne elegancije i vedrine, pisanom u vreme kada je kompozitor imao samo 21 godinu, koji donosi svežinu i lirsku nežnost klasične epohe u interpretaciji Jovane Nikolić. Za kraj večeri predviđen je Prvi stav Šopenovog Koncerta za klavir i orkestar f-moll Op. 21, delo puno romantičnog sjaja i virtuozne raskoši, u izvođenju Vuka Božilovića, koje će zaokružiti ovu muzičku svečanost u snažnom emotivnom tonu.

Ulaz na koncert je slobodan.

