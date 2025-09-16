Kajakaši „Vala“ doneli deset medalja sa Prvenstva Srbije

Takmičari Кajak kluba „Val“ iz Sremske Mitrovice ostvarili su sjajne rezultate na Pojedinačnom i ekipnom prvenstvu Srbije u kajaku i kanuu sprintu, koje je od 11. do 14. septembra održano na Savskom jezeru na Adi Ciganliji u Beogradu. U konkurenciji pionira, kadeta, juniora i seniora, Mitrovčani su se okitili sa ukupno deset odličja, pet zlatnih, četiri srebrne i jednom bronzanom medaljom.

U ženskoj seniorskoj konkurenciji dvoseda Marija Dostanić i Anastazija Bajuk ponovo su bile neprikosnovene, osvojivši čak tri zlatne medalje na sve tri distance, 1000, 500 i 200 metara. Dostanićeva je svoj učinak upotpunila i srebrom u jednosedu na 500 metara.

U muškoj seniorskoj konkurenciji blistao je Bojan Zdelar, koji je odbranio titulu u jednosedu na 1000 metara, dok je na 500 metara zauzeo drugo mesto. Sa Dimitrijem Stojšićem doneo je i srebro u dvosedu na 500 metara. Stojšić je upisao i peta i šesta mesta u jednosedima, a zajedno sa Stefanom Vrdoljakom zauzeo je četvrto mesto u dvosedu na 200 metara. Vrdoljak je bio i peti u jednosedu na istoj distanci.

Među mlađim kategorijama sjajan nastupao je imao Đorđe Lukić, koji je u konkurenciji kadeta prvi put postao šampion Srbije u jednosedu na 200 metara, dok je na 500 metara stigao do srebrnog odličja.

Do bronzane medalje stigao je kadetski četverosed na 500 metara u sastavu Dušan Filipović, Marko Pevac, Slobodan Tešanović i Julijan Petrović. Ista posada je u juniorskoj konkurenciji zauzela četvrto mesto na 1000 metara, dok su u kombinaciji sa Markom Pepelčevićem veslali do osmog mesta na 500 metara. Tešanović i Pepelčević zajedno su nastupili i u juniorskom dvosedu na 200 metara, gde su zauzeli peto mesto.

U jednosedima kod kadeta Tešanović je bio šesti, a Petrović sedmi na 200 metara, dok je Filipović na 1000 metara zauzeo deveto mesto. Filipović i Pevac nastupili su i u finalu kadetskog dvoseda na 1000 metara.

Sve uspehe mitrovačkih kajakaša potpisuje i rad njihovog trenera Nenada Kosijera, koji je predvodio ekipu na ovom takmičenju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.