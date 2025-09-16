Folklorni ansambl „Branko Radičević“ vrši upis novih članova

Folklorni ansambl „Branko Radičević“ iz Sremske Mitrovice koji radi u sklopu Centra za kulturu „Sirmiumart“ upućuje poziv svima koji u srcu nose igru i pesmu. Ako želite da postanete deo umetničke porodice koja traje, čuva i neguje duh tradicije našeg naroda već šest decenija, pridružite se i unesite svoj korak, glas i osmeh u stvaralaštvo.

Upis počinje 15. septembra 2025. godine i obavlja se u prostorijama Hrvatskog doma (bivši Dom omladine), prema sledećem rasporedu:

Dečji ansambl – utorkom i četvrtkom od 18 sati

Prvi ansambl – utorkom i četvrtkom od 20 sati

Veterani – ponedeljkom i sredom od 20 sati

-Pozivamo vas da zajedno čuvamo i prenosimo bogatstvo naše tradicije, da ono nastavi da živi kroz igru i pesmu, u radosti i srcima budućih pokolenja – navode iz Ansambla.

Folklorni ansambl „Branko Radičević“ osnovan je 1965. godine i već decenijama ostaje verni čuvar kulture i tradicije našeg kraja. Osnovna misija ansambla jeste negovanje bogatog narodnog stvaralaštva kroz igru, pesmu i običaje, što je preneto na brojne generacije igrača i hiljade članova koji su tokom godina bili deo njegovog rada.

Ansambl je do 1987. godine vodio čika Ilija Nikolić, a od tada sve do danas na njegovom čelu je Dragan Đorđević. Tokom svog postojanja ansambl je priredio na više stotine koncerata u svom gradu, ali i nastupao na brojnim smotrama i festivalima od opštinskog do međunarodnog značaja, osvajajući vredna priznanja. Najviše među njima je i opštinsko priznanje – „Novembarska nagrada“, dodeljeno 2000. godine.

Sa ponosom ističemo nastupe širom nekadašnje Jugoslavije, kao i učešća na prestižnim međunarodnim festivalima u Nemačkoj, Austriji, Grčkoj, Bugarskoj, Češkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Slovačkoj, Italiji, Kini….

Danas ansambl broji oko 160 članova raspoređenih u četiri postave – dve dečje grupe, prvi ansambl i ansambl veterana i dve grupe pevača, ženska i muška. Na repertoaru se nalaze igre iz svih krajeva Srbije, kao i scenski obrađeni narodni običaji. Ansambl se može pohvaliti i bogatim fondom od preko 400 narodnih nošnji, među kojima je veliki broj autentičnih.

Poseban pečat svakom nastupu daje živa muzička pratnja – Narodni orkestar Centra za kulturu „Sirmiumart“ koji po potrebi priprema zasebne programe i koncerte.

