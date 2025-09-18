  • četvrtak, 18. septembar 2025.
EVROPSKA NEDELJA MOBILNOSTI: Fluorescentni prsluci za male Mitrovčane
EVROPSKA NEDELJA MOBILNOSTI: Fluorescentni prsluci za male Mitrovčane

18. septembar 2025. godine

U periodu od 16. do 22. septembra obeležava se Evropska nedelja mobilnosti, tradicionalna manifestacija koja promoviše održive vidove saobraćaja i zdraviji način života. Ovogodišnji slogan kampanje je „Krećimo se kvalitetnije“, sa posebnim fokusom na bolju povezanost različitih oblika prevoza i ljudi.

Kampanju podržava Evropska unija pod oznakom #EUzatebe, a deo je šire inicijative poznate kao #MobilityWeek.

Da bi najmlađi Mitrovčani bili još bezbedniji, prvaci svih mitrovačkih škola su dobili fluorescentne prsluke. Podelu je, u okviru Evropske nedelje mobilnosti, organizovala Gradska uprava za E-poslove i urbanu mobilnost.  U toku narednih dana, decu školskog uzrasta očekuje niz edukativnih, ali zabavnih aktivnosti.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

