  • petak, 14. novembar 2025.
Dečiji koncert u mitrovačkom pozorištu
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Dečiji koncert u mitrovačkom pozorištu

14. novembar 2025. godine

Povodom Svetskog dana deteta, u Pozorištu „Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici 17. novembra biće održan koncert pod nazivom „U svetu od osmeha i nota”. Program okuplja najmlađe muzičare i izvođače iz više lokalnih ustanova, sa ciljem da kroz pesmu i igru istakne značaj detinjstva i kreativnog izražavanja.

Na sceni će se predstaviti članovi Udruženja za kreativni razvoj dece „Mini Notini“, mališani iz vrtića „Tamaris“ iz Kuzmina, kao i polaznici Muzičkog zabavišta Muzičke škole „Petar Krančević”. Njihov zajednički nastup donosi spoj muzike, dečje energije i edukativnog karaktera manifestacije.

Koncert počinje u 19 časova, a besplatne karte biće dostupne na biletarnici pozorišta sat vremena pre početka programa.

