Dušeci za predškolce

Deca koja borave u Predškolskoj ustanovi „Pčelica” imaće kvalitetniji san i udobnije uslove za igru i boravak u kutku za osamljivanje, senzornoj sobi i kutku biblioteke zahvaljujući donaciji Kompanije Health Care koja je mitrovačkoj Predškolskoj ustanovi poklonila 150 dušeka za najmlađe.

Direktorka PU „Pčelica” Miroslava Ilijić zahvalila se donatorima, ali i Gradu Sremska Mitrovica na podršci i podsetila da su oni sa 2.500 dece smeštene u 111 grupa najveća predškolska ustanova u Sremu.

-Pored Gradske uprave koja prepoznaje naše potrebe i trudi se da boravak dece, kao i zaposlenih u vrtiću, bude prijatan i kvalitetan, ove godine imamo i mnogo dobrih ljudi koji brinu o nama kroz razne donacije. Upravo je danas takva prilika kada smo se okupili u objektu “Zvezdica” gde je Kompanija Health Care donirala dušeke za krevete na sprat, koji će biti korisni, takođe, i kutku za odmor – istakla je direktorka Ilijić.

Prema njenim rečima, ovo leto je iskorišćeno za sređivanje objekata. Postavljeno je 20 klima-uređaja u svim sobama, trpezariji, kuhinjama i svuda gde je to bilo neophodno, uključujući i sobe za vaspitače. Osim toga, okrečen je i kompletan objekat u Dekancu.

-Radili smo i ovde u ovom objektu, gde smo postavili zaštitnu mrežu kao dodatan vid bezbednosti dece, a problem grejanja u vrtiću “Maslačak” rešen je još protekle godine u oktobru, tako da je taj objekat sada topao i prijatan tokom zime. Ove godine otvorili smo pet novih grupa – dve su smeštene u našim objektima, dve – jedna jaslena i jedna mešovita u Osnovnoj školi u Mačvanskoj Mitrovici, a jednu grupu smo otvorili u Laćarku. Ovom prilikom se zahvaljujem i direktoru škole, jer je omogućio da deca krenu u vrtić, a roditelji da se vrate na posao – istakla je direktorka.

Zamenik generalnog direktora Health Care Srđan Popov, naglasio je da je ovoj kompaniji uvek zadovoljstvo kada je u prilici da pomogne lokalnim zajednicama, te da su svi proizvodi koje zastupaju napravljeni od vrhunskih prirodnih materijala, po najvišim međunarodnim standardima na osnovu čega garantuju kvalitetniji i zdraviji život.

-Zadovoljstvo nam je da možemo da pomognemo svim ustanovama u Sremskom okrugu koje nam se obrate za pomoć – to su najčešće domovi za stara lica, bolnice, klinički centri i predškolske ustanove. Juče smo donirali dušeke i jastuke Bolnici u Sremskoj Mitrovici, a danas sa radošću nastavljamo tu praksu. Predškolskoj ustanovi “Pčelica” donirali smo 150 dušeka za potrebe dece i želim da istaknem da će naša kompanija i ubuduće biti na raspolaganju svim ustanovama koje imaju potrebu za ovakvom vrstom pomoći. Naša vrata su uvek otvorena za dalju saradnju i podršku – rekao je Popov.

Predstavnica kompanije Health Care Kjo Han dodala je da je cilj kompanije da najmlađima obezbedi bolje uslove, kvalitetniji san i boravak, te da će i u budućnosti nastaviti da podržaju predškolske ustanove i decu.

