Ruma i Irig zajedno na uređenju jezera Borkovac
Jezero Borkovac-Uređenje prostora oko jezera Borkovac i formiranje pešačko-biciklističke staze od Rume do Vrdnika rezultat je prošle godine potpisanog Memoranduma o saradnji susednih opština Ruma i Irig. Borkovačko jezero, iako više naslonjeno na Rumu, većim delom se nalazi na teritoriji Opštine Irig. Obe opštine udružile su se kako bi se uredila okolina jezera, formirala mreža puteva i staza sa svim sadržajima i tako uspostavila nova turistička destinacija. Radove na uređenju puteva i pešačko-biciklističke staze obišli su predstavnici obe opštine. Na iriškoj strani se uveliko gradi pešačko-biciklistička staza od centra Vrdnika do pavlovačkog jezera. Opština Ruma obavezala se da će premostiti deo od pavlovačkog do borkovačkog jezera, potom se od vinarije Komuna do brane jezera Borkovac ponovo izvode radovi na teritoriji iriške opštine, a onda od jezera do ulice 15.Avgust radovi prelaze u nadležnost Rumljana. Paralelno se asfaltiraju pristupni putevi od takozvanih Kipova do jezera u katastarskoj opštini Rivica, a Opština Ruma uveliko radi na popločavanju kanala Borkovac od jezera do ulice 15.Avgust. Čitav projekat podrazumeva preko 20 kilometara puteva i pešačko-biciklističkih staza.

Uroš Teodorović osvojio treću nagradu na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije
ČEGA SE SVE ODRIČEMO ZBOG EKONOMSKE KRIZE? Racionalna potrošnja i stezanje kaiša
Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Sremskoj Mitrovici
Nova zona parkiranja u centru Inđije
Prvi put u Srbiji – međunarodna MTB trka 17. maja u Vrdniku
Nova mreža u Ulici Petra Preradovića
Povezane Vesti
Društvo | Vesti

Novo ruho Zavičajnog kluba stude...

Vesti | Šid

Kim Tamara oduševila Šiđane

Društvo | Politika | Vesti

LOKALNI IZBORI 2024: Izlaznost u...

Društvo | Vesti | Šid

Nastavlja se protest roditelja

