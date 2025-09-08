Tokom protekla dva dana, u Beočinu na sportskom terenu u beočinskoj “Špicer bašti” održan je drugi memorijalni turnir u basketu 3×3 „Milomir Mumović Mume“ na kojem se nadmetalo 11 seniorskih ekipa iz cele Vojvodine i 4 ekipe veterana.

Članovi KK Beočin i prijatelji Milomira Mumovića Mumeta, poznatog beočinskog sportskog radnika i velikog zaljubljenika u košarku, koji je takoreći odrastao na tom košarkaškom terenu u Špicer bašti i koji je nažalost prerano preminuo pre deset godina, su prošle godine pokrenuli inicijativu za organizaciju ovog turnira, da na taj način evociraju uspomenu na Mumeta.

Košarkaški klub “Beočin” se i ovaj put pokazao kao sjajan domaćin i organizator.

Sportski savez opštine Beočin je dao svoj mali doprinos u vidu nabavke pehara za najbolje.

Ekipe podeljene u dve grupe, svojim nadmetanjima u borbi kako za direktan prolazak u polufinale, tako i drugog dana tokom polufinalnih utakmica, utakmice za treće mesto i velikog finala pružile su sjajne partije i poteze ove najpolularnije ulične igre.

Pobednik turnira je ekipa Priča Koncept bar iz Novog Sada, drugoplasirana je ekipa basketaša iz Apatina pod nazivom “3h3 Apatin”, trećeplasirana je novosadska ekipa Katana. Ratko Arsić iz pobedničke ekipe je proglašen za najkorisnijeg MVP igrača.

Ništa manje nisu bile interesantne ni utakmice veterana. Nadmetale su se 4 ekipe: PUB, BFC, Ekonomistelektro i Dumbovo Siti. Titulu pobednika ponela je ekipa PUB, a za najkorisnijeg MVP veterana proglašen je Rade Lukaja. Pobedu u šutiranju trojki odneo je Bogoljub Đurđević Crni.

Po završetku turnira organizovano je druženje uz roštilj i osvežavajuće napitke i putem video bima gledanje i navijanje za reprezentaciju Srbije u osmini finala Evropskog prvenstva protiv reprezentacije Finske.

Tekst:Vesna Tolimir Ižak

Foto: Ivana Letoš Brankov i Ljubomir Tomić

