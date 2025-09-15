Bronza za Tubića

Kraljevo je ovog vikenda bilo domaćin Prvenstva Srbije u višebojima, a među takmičarima našao se i predstavnik Atletsko kluba Sirmium iz Sremske Mitrovice. Mlađi pionir Tubić Ognjen hrabro je ušao u borbu za medalje u najmlađoj kategoriji (U14), predstavljajući svoj klub i pokazujući izuzetnu snagu i volju, uprkos nepredviđenim okolnostima.

Iako je tokom zagrevanja došlo do peha, kada je Ognjen osetio bol u zadnjoj loži, mladi atletičar nije odustao. Uprkos povredi, hrabro je nastavio takmičenje. Nakon trke na 60 metara i skoka u dalj, Ognjen nije bio među tri najbolja u ukupnom broju osvojenih bodova, ali je na red došlo bacanje kugle, gde je pokazao izuzetnu snagu i taktičnost, te ubedljivo poveo. Ovo mu je donelo bronzanu medalju u ukupnom plasmanu.

Trener Macanović ističe da, uprkos nepredviđenim okolnostima i povredi zbog koje bi mnogi odustali, bronza predstavlja uspeh na koji moramo biti ponosni. Naravno, cilj je bio veći uspeh, ali Ognjenov hrabar nastup zaslužuje sve čestitke.

Uz Ognjena na takmičenju bila je i Vanja Milanović, najmlađi trener u AK Sirmium, koja je do nedavno bila aktivna atletičarka, a sada je posvećena trenerskoj karijeri.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.