Istorijska pobeda Rumljana u sremskom derbiju

U komšijskom, sremskom derbiju, rumski Sloven ostvario je istorijsku pobedu u Prvoj ligi Srbije i savladao Radnički iz Sremske Mitrovice. Publika na Fudbalskoj akademiji u Mačvanskoj Mitrovici bila je u prilici da vidi sadržajnu utakmicu “začinjenu” sa pet pogodaka.

Iako su Rumljani (kao domaćin igraju u Sremskoj Mitrovici zbog radova na svom stadionu) već na startu zapretili preko kapitena Ilića, prvi su se radovali Mitrovčani. Posle uigrane kombinacije igrača Radničkog, Vrekić je poslao loptu ka Čarapiću, ovaj ušao u kazneni prostor Slovena i rutinski savladao Boraka. Izjednačenje je usledilo u 30. minutu, lopta je došla do Ignjića na levoj strani, on je poslao oštar centaršut po zemlji a na pet metara se našao Jandrić i pogodio mrežu koju čuva Ostojić. Do odlaska na odmor viđene su prilike na obe strane, ali Tomanović i Gajić nisu bili precizni.

Na startu drugog dela igre usledio je potpuni preokret Rumljana, posle odbijene lopte kapiten domaćih je ostao hladnokrvan i sa desetak metara iskosa poslao je u dalji ugao gola Mitrovčana. Ređale su se prilike na obe strane, Filipović i Gvozdenović nisu bili precizni, a najbolju je imao Čarapić, njegov udarac iz slobodnog udarca paradom je zaustavio golman Borak.

Do 69. minuta čuvar mreže Slovena bio je bez greške, ali usledio je pad koncentracije. Krenuo je Obuja Pius u kontranapad, okružen četvoricom rivala uočio je istrčalog Boraka i sa preko 30 metara lob udarcem doveo svoj tim do izjednačenja. Novu grešku mladog golmana propustio je da kazni rezervista Nikolić, posle loše intervencije van kaznenog prostora i neotklonjene opasnosti, šutirao je na prazan gol sa dvadesetak metara, ali nije bio precizan.

Kazna za promašaj stigla je u 78. minutu, Stanković je uputio centaršut sa desne strane, lopta je prošla kroz kazneni prostor i završila u maloj mreži Ostojićevog gola, a da je niko nije dotakao. Preostalo vreme proteklo je u bezuspešnim pokušajima Mitrovčana da dođu do izjednačenja, a poslednjim zviždukom sudije Gnjatovića veliko slavlje fudbalera i navijača Slovena moglo je da počne.

GFK Sloven – Radnički (SM) 3:2 (1:1)

Mačvanska Mitrovica, Fudbalska akademija, gledalaca: 600, Sudija: Marko Gnjatović (Novi Sad), Pomoćnici: Ilija Lovre (Novi Sad) i Bojan Laluja (Crvenka), Četvrti sudija: Marko Delibašić (Vrbas), Strelci: Jandrić u 30., Ilić u 50. i Stanković u 78. za Sloven, Čarapić u 9. i Pius u 70. minutu za Radnički, Žuti kartoni: Tomanović, Ignjić, Vilotić (Sloven), Spasojević (Radnički)

GFK Sloven: Borak, Vilotić, Tomanović (od 71. Ajdinović), Jandrić, B. Ilić (od 94. Radišić), V. Ilić, Filipović (od 62. Mitrović), Ostojić, Ignjić, Pešić, Stanković

Trener: Dragan Aničić

Radnički (SM): Ostojić, Radojičić, Bašanović, Spasojević (od 81. Gavrić), Gajić (od 61. Đukanović), Škorić, Čarapić, Vrekić (od 61. Pavlica), Pius 8od 76. Nikolić), Gvozdenović, Dukić

Trener: Vidak Bratić

S. Branežac

