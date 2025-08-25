  • ponedeljak, 25. avgust 2025.
Zlato za Mitrovčane u Tuzli
Sport | Srem bez predrasuda
Zlato za Mitrovčane u Tuzli

25. avgust 2025. godine

Ekipa Sportskog udruženja gluvih „Sirmium” iz Sremske Mitrovice postigla je izuzetne rezultate na jubilarnom takmičenju povodom 25 godina postojanja Sportskog saveza gluhih i nagluhih Tuzlanskog kantona „Lavovi”, održanom 23. avgusta u Tuzli. U takmičenju su učestvovale ekipe iz različitih gradova i zemalja, a Mitrovčani su se istakli u konkurenciji pikada (Ivana Jević, Dubravka Pavlović, Dragana Alilković, Radomir Pavlović, Sreto Petrović i Srđan Alilković) i futsala (Vladimir Jević, Lazar Alilković, Dejan Kusonić, Željko Obradović, Radivoj Obradović, Davor Popov, Branislav Živanović i Nenad Dimitrić).

Futsal ekipa „Sirmium” osvojila je prvo mesto, dok su pojedinci osvojili nagrade za najbolje performanse. Branislav Živanović je proglašen najboljim golmanom, a Željko Obradović bio je najbolji strelac turnira. U ženskoj konkurenciji, Dubravka Pavlović iz „Sirmiuma” osvojila je četvrto mesto u pikadu.

Pored sportskih takmičenja, povodom jubileja, organizovan je bogat kulturni program u svečanoj sali, uključujući pantomimu izvođenu od strane gluvih umetnika iz Nemačke. U svečanom delu dodeljeni su pehari i medalje, a svečano druženje nastavilo se obilaskom jezera Panorama u Tuzli.

Ovaj događaj, koji je okupio sportiste, prijatelje i porodice, bio je odlična prilika da se obeleži izuzetna 25-godišnja tradicija i rad Sportskog saveza „Lavovi”, ali i da se istaknu uspesi sportista iz Sremske Mitrovice, koji su ponosno predstavili svoju zajednicu na ovom prestižnom takmičenju.

