U Beočin selu obeležen Dan mesne zajednice

Službom u Hramu Preobraženja Gospodnjeg i polaganjem venaca na spomeniku palim borcima i žrtvama fašističkog terora, u Beočin selu je obeležen Dan mesne zajednice.

U znak sećanja na borce koji su pali za slobodu našeg kraja, naše zemlje i naroda, na spomen obeležju održan je parastos i pomen, a cveće i vence položile su delegacije SUBNOR-a, Opštine Beočin, Mesne zajednice Beočin, Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke.

Prisutne je u svom obraćanju pozdravila predsednica opštine Beočin Biljana Janković koja je ukazala na značaj obeležavanja ovog datuma jer se meštani Beočin sela sa ponosom sećaju heroja i svih predaka koji su živote dali za slobodu, ne izostavljajući sećanja na naše sugrađane koji su tragično i herojski stradali i u građanskom ratu u Jugoslaviji ‘90tih godina.

Predsednica Janković je meštanima Beočin sela uputila i srdačne čestitke povodom obeležavanja sutrašnje slave Preobraženja Gospodnjeg.

Ovim povodom će, u utorak 19. avgusta, u Hramu Preobraženja Gospodnjeg u Beočin selu, u 9 časova biti služena sveta Liturgija dok je jutarnja služba predviđena u 7.30 časova.

Foto: Ismet Ademovski

