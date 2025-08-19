  • utorak, 19. avgust 2025.
U Beočin selu obeležen Dan mesne zajednice
Društvo | Vesti | Beočin
0 Komentara

U Beočin selu obeležen Dan mesne zajednice

19. avgust 2025. godine

Službom u Hramu Preobraženja Gospodnjeg i polaganjem venaca na spomeniku palim borcima i žrtvama fašističkog terora, u Beočin selu je obeležen Dan mesne zajednice.

U znak sećanja na borce koji su pali za slobodu našeg kraja, naše zemlje i naroda, na spomen obeležju održan je parastos i pomen, a cveće i vence položile su delegacije SUBNOR-a, Opštine Beočin, Mesne zajednice Beočin, Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke.

Prisutne je u svom obraćanju pozdravila predsednica opštine Beočin Biljana Janković koja je ukazala na značaj obeležavanja ovog datuma jer se meštani Beočin sela sa ponosom sećaju heroja i svih predaka koji su živote dali za slobodu, ne izostavljajući sećanja na naše sugrađane koji su tragično i herojski stradali i u građanskom ratu u Jugoslaviji ‘90tih godina.

Predsednica Janković je meštanima Beočin sela uputila i srdačne čestitke povodom obeležavanja sutrašnje slave Preobraženja Gospodnjeg.

Ovim povodom će, u utorak 19. avgusta, u Hramu Preobraženja Gospodnjeg u Beočin selu, u 9 časova biti služena sveta Liturgija dok je jutarnja služba predviđena u 7.30 časova.

Foto: Ismet Ademovski

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Crveni krst nastavlja borbu protiv trgovine ljudima
categories_image
Odložen Vinski park
categories_image
“Pod lipom se hladimo, medom se sladimo”
categories_image
Sava bezbedna za kupanje
categories_image
Realizovana akcija prikupljanja ambalažnog otpada
categories_image
Od početka avgusta ugašeno približno 2.000 požara
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti

Za suzbijanje komaraca izdvojeno...

categories_image

Vesti | Politika | Stara Pazova

Rukovodstvo „Pazovačkog po...

categories_image

Društvo | Vesti | Beočin

Beočinci dobrovoljno dali krv

categories_image

Vesti

Švedski teatar gostovao u Inđiji

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt