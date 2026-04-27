Nova kotlarnica u Banji Termal

Vrdnik-Od naredne sezone Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“ Vrdnik grejaće se na gas, čime će se ostvariti milionske uštede i očuvati kvalitet vazduha. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju „Termal“ Vrdnik gde je u toku završnica postavljanja novog kotla na gas. Resorno ministarstvo je putem konkursa opredelilo sredstva za zamenu kotla čime će se 12.000 kvadrata kompleksa od naredne sezone grejati na ekološki isplativ i prihvatljiv gas.

