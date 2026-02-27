Stipendije za najbolje studente pećinačke opštine

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić uručio je 25. februara studentima sa teritorije pećinačke opštine ugovore o dodeli stipendija i o dodeli sredstava za regresiranje putnih troškova. Pravo na stipendiju ostvarilo je 14 studenata, dok je 39 studenata ostvarilo pravo na regresiranje putnih troškova.

On je tom prilikom istakao da Opština Pećinci ovu meru podrške obrazovanju sprovodi već duže od decenije.

-Želimo da studentima pokažemo da Opština stoji iza njih, ali pre svega da pomognemo roditeljima u njihovom daljem školovanju, sa željom da oni svoje školovanje završe u roku. Takođe, želimo da pokušamo da ih zadržimo da ostanu da žive i da rade na teritoriji naše opštine. Njima sam danas rekao da je Opština Pećinci industrijski razvijena opština i da svako od njih ko bude želeo može da pronađe mesto i utočište ovde na teritoriji naše opštine – izjavio je predsednik Đokić, i istakao da je opština Pećinci jedna od infrastrukturno razvijenijih opština u Srbiji i da mladima pruža kvalitetne uslove za život i za zasnivanje porodice.

Student četvrte godine Animacije u inženjerstvu na fakultetu Tehničkih nauka u Novom Sadu Dušan Bogičević iz Brestača već treću godinu je stipendista Opštine Pećinci.

-Verujem da svima nama kao studentima znači kada neko prepozna naš rad, u ovom slučaju kada nas nagradi, tako da bih voleo da se zahvalim Opštini što prepoznaje naš rad i trud kroz sve ove godine. Ova vrsta podrške sigurno pomaže, pogotovo kada uzmemo u obzir troškove prevoza i literature, a mislim da će se naći nešto i za slobodno vreme – rekao je Dušan.

Opština Pećinci stipendira studente sa po 10.000 dinara mesečno, tokom 10 meseci, a putne troškove regresira sa po 5.000 dinara mesečno, tokom devet meseci u akademskoj 2025/2026. godini.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.