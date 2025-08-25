  • ponedeljak, 25. avgust 2025.
Tri dana, hiljadu ukusa – Gastro Srem 2025.
Društvo | Zabava | Stara Pazova
0 Komentara

Tri dana, hiljadu ukusa – Gastro Srem 2025.

25. avgust 2025. godine

Gastro Srem, jedna od najznačajnijih gastronomskih manifestacija u regionu, dobitnik prestižnog priznanja „Najbolje iz Vojvodine“ u kategoriji manifestacija, održaće se od 5. do 7. septembra u Novoj Pazovi. Tokom tri dana trajanja, posetioci će imati priliku da uživaju u bogatoj ponudi tradicionalnih sremskih specijaliteta, domaćih vina, rakija i proizvoda lokalnih proizvođača, ali i da otkriju inovativne recepte savremenih kulinara inspirisane autentičnim ukusima Srema.

Gastronomska ponuda predstavlja deo kulturnog identiteta Srema, a kroz Gastro Srem posetioci dobijaju priliku da probaju jela i proizvode koji se ne mogu pronaći nigde drugde, kao što su nadlacke, langoš, rezanci sa makom, rinflajš, štrudle od domaćih kora, sremski kulen, lokalna vina i rakije.

-Gastro Srem je više od gastronomske manifestacije – to je mesto susreta tradicije i savremenih trendova u kulinarstvu, prilika da domaći i strani gosti otkriju sve čari sremske kuhinje i gostoprimstva. Posebno smo ponosni na naše lokalne proizvođače, koji čuvaju duh i autentičnost ovog kraja. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, vina i druženja da od 5. do 7. septembra posete Gastro Srem i budu deo manifestacije koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj posetilaca – ističe direktorka Turističke organizacije opštine Stara Pazova, Dragana Zorić.

Program manifestacije obuhvata:
-Gastro pijacu sa raznovrsnim domaćim proizvodima.
-Takmičenja u kuvanju i pripremi specijaliteta za profesionalce i amatere.
-Radionice i degustacije namenjene ljubiteljima dobre hrane i pića.
-Kulturno-umetnički program uz nastupe izvođača i sadržaj za najmlađe.
-Humanitarni bazar čiji će celokupan prihod ići za pomoć ugroženoj deci iz lokalne zajenice.

Manifestacija Gastro Srem, dobijanjem prestižnog priznanja „Najbolje iz Vojvodine“ u kategoriji manifestacija, koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam uz podršku Pokrajinske vlade i Turističke organizacije Vojvodine, stekla je oznaku kvaliteta i zvaničnu potvrdu svog značaja za turističku i kulturnu ponudu Vojvodine.

Gastro Srem predstavlja više od gastronomskog događaja – to je platforma za povezivanje, promociju i razvoj lokalne zajednice. Kroz očuvanje tradicije, podršku lokalnoj ekonomiji i jačanje zajedništva, manifestacija doprinosi dugoročnom prosperitetu regiona.

Organizator manifestacije je Opština Stara Pazova u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Stare Pazove.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Protekle nedelje rođeno 19 beba u Sremskoj Mitrovici
categories_image
MOJ KUTAK U GRADU: Druženje osoba sa invaliditetom
categories_image
SREM BEZ OKOVA: Ćatin put
categories_image
HUMANI ČALMANCI: Pomoć za Srđana Jovanovića
categories_image
Obustava saobraćaja na putu kod Stare Pazove do 6. oktobra
categories_image
Sibačani odali počast borcima i žrtvama
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Zabava | Pećinci

Sremice obeležile 25 godina post...

categories_image

Društvo | Vesti | Stara Pazova

Besplatni udžbenici na slovačkom...

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Pećinci | Vesti

U sredu humanitarni bazar srednj...

categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Primanja veća za 479 miliona dinara

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt