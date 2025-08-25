Tri dana, hiljadu ukusa – Gastro Srem 2025.

Gastro Srem, jedna od najznačajnijih gastronomskih manifestacija u regionu, dobitnik prestižnog priznanja „Najbolje iz Vojvodine“ u kategoriji manifestacija, održaće se od 5. do 7. septembra u Novoj Pazovi. Tokom tri dana trajanja, posetioci će imati priliku da uživaju u bogatoj ponudi tradicionalnih sremskih specijaliteta, domaćih vina, rakija i proizvoda lokalnih proizvođača, ali i da otkriju inovativne recepte savremenih kulinara inspirisane autentičnim ukusima Srema.

Gastronomska ponuda predstavlja deo kulturnog identiteta Srema, a kroz Gastro Srem posetioci dobijaju priliku da probaju jela i proizvode koji se ne mogu pronaći nigde drugde, kao što su nadlacke, langoš, rezanci sa makom, rinflajš, štrudle od domaćih kora, sremski kulen, lokalna vina i rakije.

-Gastro Srem je više od gastronomske manifestacije – to je mesto susreta tradicije i savremenih trendova u kulinarstvu, prilika da domaći i strani gosti otkriju sve čari sremske kuhinje i gostoprimstva. Posebno smo ponosni na naše lokalne proizvođače, koji čuvaju duh i autentičnost ovog kraja. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, vina i druženja da od 5. do 7. septembra posete Gastro Srem i budu deo manifestacije koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj posetilaca – ističe direktorka Turističke organizacije opštine Stara Pazova, Dragana Zorić.

Program manifestacije obuhvata:

-Gastro pijacu sa raznovrsnim domaćim proizvodima.

-Takmičenja u kuvanju i pripremi specijaliteta za profesionalce i amatere.

-Radionice i degustacije namenjene ljubiteljima dobre hrane i pića.

-Kulturno-umetnički program uz nastupe izvođača i sadržaj za najmlađe.

-Humanitarni bazar čiji će celokupan prihod ići za pomoć ugroženoj deci iz lokalne zajenice.

Manifestacija Gastro Srem, dobijanjem prestižnog priznanja „Najbolje iz Vojvodine“ u kategoriji manifestacija, koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam uz podršku Pokrajinske vlade i Turističke organizacije Vojvodine, stekla je oznaku kvaliteta i zvaničnu potvrdu svog značaja za turističku i kulturnu ponudu Vojvodine.

Gastro Srem predstavlja više od gastronomskog događaja – to je platforma za povezivanje, promociju i razvoj lokalne zajednice. Kroz očuvanje tradicije, podršku lokalnoj ekonomiji i jačanje zajedništva, manifestacija doprinosi dugoročnom prosperitetu regiona.

Organizator manifestacije je Opština Stara Pazova u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Stare Pazove.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.