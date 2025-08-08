Novi bunari za stabilno vodosnabdevanje

  • petak, 8. avgust 2025.
Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je radove na bušenju novog bunara za napajanje vodovodne mreže u Karlovčiću, a sa dinamikom radova upoznao ga je direktor Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Milan Stepanović.

Radovi se privode kraju, a Karlovčić je jedno od pet mesta u pećinačkoj opštini sa po jednim bunarom za napajanje vodovodne mreže gde će biti izgrađen još po jedan bunar. Kako je rekao predsednik Đokić, šesti bunar završen je u Šimanovcima, gde je, zbog industrijske zone koja se stalno širi, potrebno pojačano vodosnabdevanje.

-Nakon Karlovčića, sledi Ogar gde bi radovi trebalo da započnu tokom ovog meseca. Vrlo brzo krećemo sa realizacijom novih bunara u još tri naseljena mesta – Prhovo, Sibač i Brestač. Za sada su ova tri naseljena mesta stabilna, što nam pokazuju svakodneva ispitivanja vododotoka tih bunara. Cilj nam je da sva naseljena mesta u našoj opštini imaju bar po dva bunara i da imamo stabilnost u vodosnabdevanju, tako da građani mogu da budu mirni i spokojni što se tiče vodosnabdevanja pijaćom vodom u našoj opštini – poručio je predsednik Đokić.

Direktor JKP VIK Milan Stepanović, podsetio je da su ovo preduzeće i Opština Pećinci u prethodnom periodu intenzivno radili na ispunjavanju neophodnih preduslova za početak izrade projektno-tehničke dokumentacije, kako bi mogli da počnu sa izradom projekata, pribavljanjem građevinske dozvole, a zatim i sa radovima na terenu.

-Ponosan sam što mogu da kažem da smo uspeli da pribavimo sve neophodne dozvole, kako bismo započeli sa radovima. Proces je trajao, ali uspeli smo. Završili smo Šimanovce, završavamo Karlovčić i selimo se u Ogar, a za druga tri naselja, projekti su pri kraju i očekujemo naredne godine da počnemo i sa tim radovima – rekao je Stepanović.

Bunar u Karlovčiću buši se na dubini od 90 metara, a vrednost radova na bušenju bunara za sva tri naseljena mesta – Šimanovci, Karlovčić i Ogar iznosi 10 miliona dinara.

