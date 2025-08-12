NEOBIČAN PODVIG RUMSKOG BAJKERA: Duga kosa i veliko srce

Jedna kosa puštana četiri i po godine sada traži novog vlasnika. I taj vlasnik nije poznat, ali je sigurno da je u pitanju dete obolelo od raka kome je potrebna prirodna perika, jer mlad organizam ne može da podnese veštačke materijale na svojoj koži. Kosa rumskog bajkera Dejana Radovića rasla je duže od četiri godine, ne sa namerom da ode u humanitarne svrhe, ali kako se kaže, nije kome je namenjeno nego kome je suđeno. Čak nije ni planirao da se ošiša, ali kada je čuo da postoji organizacija koja se bavi prikupljanjem kose za dečije perike, u trenutku je odlučio da svoju pokloni.

-Pre par dana dok sam radio svoj posao video sam na mrežama hitan poziv za doniranje prirodne kose deci oboleloj od raka koja ne mogu da nose veštačke perike. U trenutku sam prelomio, kontaktirao ljude iz te organizacije „Uvek sa decom“, gde su mi objasnili kako kosa treba da se odseče, uvije i kako to treba da radi frizer koji je već imao dodira sa tim. Moja frizerka zna kako se to radi, ali sam imao muku da joj objasnim zašto to radim, jer u prvi mah nije htela da me ošiša, govori Dejan Radović iz Rume.

Ova vest brzo se proširila društvenim mrežama, iako Dejan kaže da mu tako nešto nije bila namera, niti se nadao tome. Ali mreže su čudo, tako da je ovaj potez odjeknuo, a što je daleko važnije, neko dete će dobiti prirodnu kosu.

-Ja ne znam kome će kosa pripasti, niti je to važno, najbitnije je da nekom pomogne. Meni je drago da ima onih koji su učinili isto, a među njima je jedan član grupe Neverne bebe koji je takođe ošišao kosu i poklonio je u humanitarne svrhe, dodaje Radović.

Kaže da će kosu ponovo puštati, pa ako bude potrebno ponovo će je donirati. Za sada je sigurno da će 53 centimetara Radovićeve kose postati nečija preko potrebna perika, kao i to da mnogim ženama ostaje samo da maštaju da im kosa raste „kao iz vode“.

Udruženje „Uvek sa decom“ (instagram profil @sa.decom) je organizacija koja pomaže deci oboleloj od raka. Zahvaljujuđi ljudima dobre volje pomažu da najmlađi dobiju preko potrebne prirodne perike, a za izradu jedne potrebno je 53.100 dinara. Svako ko je zainteresovan može pomoći ovaj poduhvat, ne samo doniranjem kose, već i slanjem SMS poruke 7175 na broj 7175 po ceni od 100 dinara ili uplatom na račun 265-1610310004281-79.

S.B.

