Biciklisti iz Grčke na proputovanju kroz Sremsku Raču

Za prosečnog čoveka bicikl je prevozno sredstvo za kraće rute, put do posla, škole, prodavnice ili sredstvo za rekreaciju. Međutim, Kipranka Ksenija Petrou i Grk Andreas Kaspiris odlučili su se za pravu biciklističku avanturu.

Ovaj simpatični bračni par zaputio se biciklima od Beča pa sve do Soluna.

Krenuvši iz Beča najpre su posetili Bratislavu, a zatim i Budimpeštu. Nastavljajući dalje put ka jugu preko Hrvatske ušli su u Srbiju kod Šida. Tog dana u sumrak stigli su i do Sremske Rače gde su odlučili da se odmore i prespavaju.

S obzirom da je mrak padao rešili su da se okrepe u seoskoj kafani gde je ovaj razgovor i nastao. Naravno, prioritet je bio da se proba rakija, jer su čuli da nema nema bolje od srpske, a kasnije da se postavi kamperski šator u kome su spavali tokom putovanja.

– Od Beča do Rače putovali smo deset dana, još toliko će nam trebati i do cilja našeg putovanja, do Soluna. Ovo nije naše prvo putovanje biciklima, već smo putovali biciklima po Balkanu i Evropi – rekao je Andreas.

– Volimo da putujemo biciklom, tako smo povezani sa prirodom, upoznajemo nove ljude i kulture. Do sada smo biciklima obišli Tursku, Francusku, Italiju, Španiju, Makedoniju, naravno vozili smo i kroz Kipar i Grčku – pojašnjava Ksenija.

Posle prespavane noći u Rači plan im je najpre da kroz Bosnu stignu kod prijatelja u Loznicu. Nakon toga nastaviće dalje ka jugu Srbije pa kroz Bugarsku do svog odredišta, do Soluna.

