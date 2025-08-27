FK Sloven proslavio stogodišnji jubilej

Fudbalski klub “Sloven” iz Sibača proslavio je značajan jubilej – 100 godina postojanja, a tim povodom je, 24. avgusta, organizovana velika proslava na fudbalskom stadionu u ovom naselju.

Svečanost je počela intoniranjem nacionalne himne, nakon čega je usledila revijalna utakmica između domaćeg Slovena i FK “Balatun” iz istoimenog mesta iz Republike Srpske, sa kojim Sibač vezuje prijateljstvo i sportska saradnja duga skoro pola veka.

-Danas slavimo sport, prijateljstvo i tradiciju. Sloven je osnovan 1925. godine, a po predanju prvu utakmicu je odigrao upravo ovde u Sibaču protiv Klenka. Tokom stogodišnjeg postojanja zabeležio je brojne sportske uspehe, a najviši rang u kojem se takmičio je Sremska fudbalska liga. Ovakav jubilej je značajan za svaki sportski klub, a kada se uzme u obzir da je Sibač malo mesto, ovaj jubilej postaje još impozantniji – izjavio je predsednik kluba Đorđe Smiljanić.

Nakon utakmice usledila je svečanost kojoj su prisustvovali brojni meštani, bivši i sadašnji igrači i sportski radnici, predstavnici pećinačke lokalne samouprave, prijateljskih klubova i institucija, a predsednik kluba Đorđe Smiljanić uručio je pedesetak zahvalnica institucijama, preduzećima i pojedincima koji su svojim radom i podrškom doprineli uspesima Slovena.

Zahvalnicu u ime Opštine Pećinci primio je pokrajinski poslanik Aleksandar Mandić, koji je istakao da mudru odluku naših predaka da osnuju fudbalski klub u Sibaču, Opština Pećinci i danas poštuje tako što pruža finansijsku i logističku podršku Slovenu, ali i svim drugim klubovima i sportskim kolektivima na svojoj teritoriji.

-Ovaj veliki jubilej je dokaz duboke ukorenjenosti fudbalske tradicije u našem kraju. Drago mi je što su danas sa nama i naši gosti iz Republike Srpske i što imamo priliku da sa njima podelimo ovaj svečani trenutak. Slovenu i Sibačanima čestitam na ovom velikom jubileju i želim im još mnogo sportskih uspeha u narednih 100 godina – rekao je Mandić.

Među dobitnicima zahvalnice je bio i meštanin Jovan Čikić, jedan od najstarijih veterana Slovena, koji je tom prilikom izjavio da je tokom života dobio brojne nagrade, ali da mu je ova najdraža.

