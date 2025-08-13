DVD Nikinci učestvovalo u gašenju požara kod Platičeva

Na poziv Vatrogasne jedinice Ruma, Dobrovoljno vatrogasno društvo Nikinci izašlo je na teren kako bi pružilo podršku u gašenju požara u ataru sela Platičeva. U intervenciji je učestvovalo jedno vozilo i pet članova DVD-a Nikinci, koji su tom prilikom utrošili 2.500 litara vode.
Profesionalna jedinica iz Rume intervenisala je sa jednim vozilom i dva vatrogasca, koristeći 10.000 litara vode. Požar je uspešno lokalizovan i ugašen u 18.30 časova, a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, izbegnuta je veća materijalna šteta.
Foto: DVD Nikinci