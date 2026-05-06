Završena izgradnja mosta preko kanala Kudoš kod Rigovog mlina u Rumi

Ruma-U Rumi su završeni radovina izgradnji mosta preko Kudoškog potoka na izlazu iz grada u smeru ka Sremskoj Mitrovici. Nakon drugog sloja asfalta završeno je iscrtavanje horizontalne signalizacije i test opterećenja mosta. Završne radove obišli su predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić i predsednik Skupštine opštine Srđan Jovanović.

-Završetkom izgradnje mosta zaokružujemo jednu značajnu infrastrukturnu celinu koja će doprineti boljoj protočnosti saobraćaja i većoj bezbednosti svih učesnika, poručio je Ljubišić dodavši da će u narednom periodu biti nastavljeni radovi na parternom uređenju prostora duž trase, čime će ovaj deo grada dobiti u potpunosti uređen i funkcionalan izgled.

