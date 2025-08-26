Besplatna likovna radionica „Bljesak u oku žene“

U sredu, 27. avgusta 2025. godine, sa početkom u 19 časova, biće održana nova likovna radionica pod nazivom „Bljesak u oku žene“. Radionica je namenjena ženama koje žele da se izraze kroz umetnost i posvete vreme likovnom stvaralaštvu, bez obzira na prethodno iskustvo.

Ovog puta, tema će biti mrtva priroda, sa fokusom na motive voća i povrća. Svi potrebni materijali, uključujući pribor i platna, biće obezbeđeni za učesnice.

Radionica se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Broj mesta je ograničen, a prijave su moguće putem telefona 021/870-230, radnim danima do 14 časova.

