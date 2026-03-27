Šiđani na konferenciji o klimatskim promenama
U periodu od 24. do 26. marta u Sarajevu je održana Konferencija o dekarbonizaciji, prilagođavanju klimatskim promenama i ulozi lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Konferenciju je organizovao Centar za razvoj i podršku iz Bosne i Hercegovine, u partnerstvu sa organizacijama FORS Montenegro i SMART Kolektiv iz Srbije, u okviru projekta Green Kick.

Projekat Green Kick deo je Evropske klimatske inicijative (EUKI), čiji je cilj podsticanje klimatske saradnje unutar Evropske unije i zemalja regiona, sa fokusom na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u oblasti klimatskih politika.

Opština Šid je u okviru ovog projekta izradila Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama (SECAP) za period do 2030. godine, koji predstavlja jedan od ključnih strateških dokumenata u planiranju i sprovođenju aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i prilagođavanja klimatskim promenama u narednom finansijskom periodu.

Konferenciji su prisustvovale Branimirka Riđošić, pomoćnik predsednika opštine i Milica Uglješić, član Opštinskog veća, koje su učestvovale u radu konferencije i razmeni iskustava sa predstavnicima lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i stručne javnosti iz regiona.

