Beščani ciljaju treću ligu

Fudbalski klub Hajduk iz Beške je započeo trenažni proces za novu sezonu u Vojvođanskoj ligi. Od dolaska na kormilo kluba predsednika Dejana Svirčevića, ovaj sportski kolektiv se stabilizovao u radu i vraća se svojim korenima uspeha. Godine tavorenja su sada prošlost, a u sezoni iza nas Hajduk je po plasmanu bio u sredini tabele Vojvođanske lige Jug. Beščani su bili “domaćinski“ klub jer je velika većina bodova osvajana na terenu kod Doma kulture. Da nije sve u samim rezultatima, pokazuje i odnos uprave ka igračima.

-Želimo da Hajduk bude klub gde je lepo doći i boraviti, kolektiv gde se stvaraju prijateljstva. Zahvalni smo momcima koji su nas napustili za sve urađeno u prethodnom periodu. Došlo je nekoliko novih imena, a pojačali smo i stručni štab. Ekipa je mlada, ali Hajduk ove godine ima ambiciju, mislim da smo sazreli i da ćemo fudbalski sve da “zgazimo” – rekao je Dejan Svirčević, predsednik kluba.

Zadovoljstvo urađenim u protekloj sezoni je vidno. Međutim, već se gleda u ovoj letnjoj pauzi i na budućnost kluba.

-Prethodnih godinu dana smo stabilizovali klub. Mislim da smo tokom prvenstva odigrali neke utakmice jako dobro, afirmisali igrače. Uprava se potrudila da dovede novajlije koji su mlađi i sa više kvaliteta, napravili smo homogenu ekipu. Dugačak je prelazni rok, nikada se ne zna šta može do kraja da se desi. Za sada imamo dobru grupu, pojačan stručni štab, prethodnu godinu sam sam radio, sada imamo trenera golmana i pomoćnog trenera. Bićemo sigurno jači na svim poljima, zadržali smo kostur ekipe. Imamo šest nedelja ispred sebe tokom kojih ćemo odigrati sedam prijateljskih utakmica, mislim da je to sasvim dovoljno do početka prvenstva – kaže trener Vladimir Madžarević.

U klubu je započet i prelazni rok fudbalera. Mladost i znanje je prednost sa kojim se dolazi u Bešku.

-Čuo sam mnogo lepih stvari, što mi je bilo i presudno da dođem ovde. Dobra je “hemija” u ekipi i želimo da napadnemo viši rang takmičenja – istakao je Nikola Bursać, novajlija u timu pristigao iz šajkaškog Borca.

A. Belić

