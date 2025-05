Film „Mi nemamo drugu zemlju“ pred Mitrovčanima

Centar za kulturu „Sirmijumart“ organizuje projekciju filma „No Other Land: Mi nemamo drugu zemlju“, koja će se održati u sredu, 7. maja od 19 sati u Centru za kulturu „Sirmijumart“ (Stari šor 92). Ovo je peti po redu film koji će u Sremskoj Mitrovici biti prikazan kao deo ovogodišnje Turneje Filmskog festivala „Slobodna zona“ po gradovima u Srbiji. Ulaz slobodan.

Dokumentarac „Mi nemamo drugu zemlju“ („No Other Land“) debitantsko je ostvarenje izraelsko-palasteniskog kolektiva koji gledaocima donosi priču o druženju dvojice mladića sa suprotstavljenih strana.

Reditelji Juval Abraham, Bazel Adre, Hamdan Balap i Rejčel Sor, za ovaj dokumentarac sastavljen od video-zapisa koje su Bazel i Juval načinili tokom pet godina, sve do oktobra 2023. godine, i arhivskih snimaka Bazelove porodice, nagrađeni su širom sveta sa preko 70 nagrada, među kojima i nagradom Evropske filmske akademije za najbolji dokumentarac, a nedavno i Oskarom.

FESTIVALI I NAGRADE:

Berlin International Film Festival – Panorama Audience Award, Berlinale Documentary Award

Encounters South African International Documentary Festival – Al Jazeera Award

CPH:DOX – Audience Award

Visions du Réel International Film Festival Nyon – Audience Award

Sheffield International Documentary Festival – Tim Hetherington Award

Belfast Film Festival – Maysles Brothers Award for Feature Documentary

IndieLisboa International Independent Film Festival – Audience Award for Best Feature Film

Millennium Docs Against Gravity – Grand Prix Bank Millenium Award, Audience Award, Bydgoszcz ART.DOC Award

ZagrebDox – Audience Award

Human International Documentary Film Festival – The Human Rights Human Wrongs Film Award

Nuuk International Film Festival – Jury Award for Best Documentary

MDOC – Melgaço International Documentary Film Festival – Don Quijote Award for Best International feature Length Film

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X