Koncert Vuka Dragićevića

Koncert gitariste Vuka Dragićevića biće održan u utorak, 29. aprila sa početkom u 19:00 časova u Galeriji „Lazar Vozarević“ u sremskoj Mitrovici. Ulaz slobodan.

Vuk Dragičević je rođen 1996. godine, u Novom Sadu. Počeo je da uči klasičnu gitaru sa 11 godina. Završio je nižu i srednju muzičku školu “Josip Slavenski” u Beogradu, u klasi profesora Slobodana Milivojevića. Tokom školovanja je osvajao nagrade na državnim i međunarodnim takmičenjima.

Neke od tih su:

-I nagrada na “Guitar Art Festival”-u (2013,2015)

-II nagrada “Vojvodina Guitar Festival”-u (2013,2014)

-I nagrada na Republičkom takmičenju (2012, 2014, 2015 – duo gitara),

-I nagrada na Smotri muzičkih talenata (organizator: ZMBŠS)

-I nagrada na “Sarajevo International Guitar Festival”-u (2013)

-I nagrada na “Subotica Guitar Open festival”-u (2012)

-II nagrada na “Guitar Art Festival”-u (2014)

-II nagrada na “Banja Luka Guitar Festival”-u (2012).

Kao učenik SMŠ “Josip Slavenski”, dobio je priliku da nastupi, kao solista, sa orkestrom SMŠ “Josip Slavenski”, izvodeći tom prilikom Koncert u A-duru, F. Karulija. Svoj prvi solistički resital je održao sa 18 godina.

Nakon završetka srednje škole, upisao je Fakultet muzičke umetnosti, u Beogradu. Osnovne i master akademske studije završio je u klasi profesora Srđana Tošića. Nastupao je na nekoliko festivala u zemlji i inostranstvu:

-“Naussus Guitar Festival” (2018)

-“Nikšić Guitar Festival”(2017)

-“Vojvodina Guitar Festival” (2020,2023)

-50. izdanje festivala “Kalemegdanski sutoni” u Beogradu (2018)

-“Convivium Musicum” festival u Kragujevcu (2018)

-“Pančevo Guitar Festival” (2019)

-“Kuustendil Guitar Festival” (2019)

-“Carniarmonie” muzički festival u Italiji (2019)

-“Neu Suoni deu Luoghi” muzički festival u Italiji (2019)

-“Montenegro Guitar Festival” (2021).

Vuk Dragičević redovno nastupa na koncertima u Srbiji i regionu. Bio je deo međunarodnog projekta “Eurostrings” za 2021. godinu.

Trenutno je aktivan kao solista, ali i kao član nekoliko ansambala (gitarska dua, gitarski kvartet i duo gitara/flauta).

Jedan od njemu najdražih nastupa jeste izvedba Koncerta za Aranhuez od H. Rodriga (Concierto de Aranjuez, J. Rodrigo), sa simfonijskim orkestrom RTS-a, u finalu Međunarodnog takmičenja Muzičke omladine, u Beogradu (2018), na kojem je osvojio III nagradu.

Asocijacija gitarista Vojvodine 2022. godine je izdala zbirku “Svite za dve gitare”, u kojoj se nalaze dve sviteza čembalo, baroknog kompozitora Žan-Filipa Ramoa, koje je Vuk Dragičević transkribovao za dve gitare. Član je Beogradskog gitarskog društva (Belgrade Guitar District).

PROGRAM KONCERTA:

A. Carlevaro – Preludios Americanos

evocacion (no. 1)

ronda (no. 4)

scherzino (no. 2)

tamboriles (no. 5)

campo (no. 3)

J. S. Bach – BWV 1010

prelude

allemande

courante

sarabande

bourree I/II

gigue

