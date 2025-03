Za mitrovačke džudiste sedam medalja na Školskom prvenstvu Vojvodine

Školsko prvenstvo Vojvodine održano je protekle nedelje u novosadskom SPENS-u uz učešće preko 700 takmičara iz osnovnih i srednjih škola sa teritorije Vojvodine.

Mitrovački školarci osvojili su sedam medalja i time se kvalifikovali za Školsku olimpijadu Srbije.

U uzrastu trećih i četvrtih razreda do 32kg Milana Vidović osvojila je bronzanu medalju (OŠ T.V. Lebarnik), dok se do 55kg Uglješa Žegarac okitio zlatnom medaljom (OŠ S.B. Paja).

U konkurenciji sedmih i osmih razreda bronzanu medalju do 55k osvojio je Tomislav Raca (OŠ J.J. Zmaj), zlato do 57kg Lana Novaković (OŠ J.J. Zmaj), a medalju istog sjaja do 48kg osvojila je Teodora Vukasović (OŠ B.P. Pinki).

Zlatnu medalju u konkurenciji do 52kg kod srednjoškolki osvojila je Katarina Tomić (Medicinska škola), a bronzu do 60kg Luka Novaković (STŠ Nikola Tesla).

