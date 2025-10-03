  • petak, 3. oktobar 2025.
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

3. oktobar 2025. godine

Naslov: NGDL

Autor: Marinko Arsić Ivkov

Dobitnik NIN-ove nagrade za 2024. godinu je Marinko Arsić Ivkov, čiji je roman NGDL žiri kritike proglasio najboljim.

U romanu, pisac opisuje tragične događaje i ratne okolnosti devedesetih, koristeći elemente humora. Priča o Milenku Lazinu, golubaru iz imaginarnog bačkog sela Zankova, koji je u potrazi za svojim odbeglim rasnim golubom, Unikumom. Uporedo sa potragom, odvija se sukob između „srbskih“ i „hrvackih“ vojski i paravojski.

Glavni junak, golubar, putuje kroz zaraćene prostore ne da bi se borio, već da bi pomirio. Traga za svojim golubom, ali stalno traga za jednim odgovorom na pitanje: Zašto golub ne može da leti?

Deo iz govora lauerata Nin-ove nagrade, Marinka Arsića Ivkova:

„Posvećujem ovu nagradu svima onima koji veruju da knjige govore istinu, koji u njima nalaze odgovore na svoje nedoumice i utehu za svoje traume i bolove, koji u njima nalaze sve ono što ne mogu da nađu u životu.“

„Jako je važno, kaže on, da ti vetar duva u leđa.“ (citat iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

