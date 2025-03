Ljubitelji prirode na Fruškoj gori

Osmomartovski susreti planinara Srbije održani su protekle subote u Vrdniku. Ovo je tradicionalna planinarska manifestacija koja se održava 29. put i republičkog je karaktera, a osim planinara iz Srbije, okupila je i ljubitelje prirode iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Organizator je Planinarsko društvo „Zmajevac“ Vrdnik.

Više stotina planinara krenulo je sa terena FK „Rudar“ iz centra Vrdnika do Zmajevca i to podeljeni u dve grupe, onu koja je pešačila 16 i onu koja je prehodala pet kilometara. Akcija se organizuje i povodom Dana žena, ali i Međunarodnog dana planinara i jedna je od najmasovnijih u našoj zemlji. Svečano ju je u ime Opštine Irig otvorio Tomislav Stanojčev, predsednik Skupštine opštine Irig. On je svim planinarima poželeo da irišku opštinu posećuju i kao turisti i da je ovo prilika da se svi gosti sa strane upoznaju sa turističkim potencijalima koje Vrdnik i Opština Irig imaju.

S.B.

Učesnici duže staze

