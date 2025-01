Da li će padati kamatne stope?

U rubrici „Korisno je da znate“ na sajtu Narodne banke Srbije, Ivana Terzić Danilović, viši savetnik za pravna pitanja u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka, predstavila je najvažnija rešenja, tj. pogodnosti za korisnike bankarskih usluga – kredita, koja su propisana Odlukom o privremenom ograničenju kamatnih stopa kod ugovora o kreditu zaključenih sa korisnikom – fizičkim licem, kao i koristi koje primena te Odluke donosi korisnicima kredita, a koju je usvojio Izvršni odbor Narodne banke Srbije na vanrednoj sednici održanoj 20. decembra 2024. godine i kojom se obezbeđuje primena ograničenja kamatnih stopa koja su predviđena Predlogom novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Budući da se očekuje da se Predlog tog zakona uskoro nađe na dnevnom redu Narodne skupštine, a u skladu s najavama da će se kamatne stope na stambene kredite nakon isteka privremene mere iz 2023. godine ograničiti na 5%, na inicijativu guvernera Jorgovanke Tabaković, Narodna banka Srbije je donela ovu Odluku, koja je privremenog karaktera i koja će važiti do usvajanja novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a najkasnije do kraja 2025. godine.

Stambeni krediti

Odlukom je predviđeno da se kod postojećih stambenih kredita s promenljivom kamatnom stopom ne može primeniti nominalna kamatna stopa veća od 5%, kao i da kod novih stambenih kredita s promenljivom i fiksnom kamatnom stopom ta stopa ne može biti veća od 5%. Dodatno, ograničena je i efektivna kamatna stopa koja uključuje sve troškove u vezi s tim kreditom (npr. trošak osiguranja nepokretnosti, trošak overe založne izjave, taksa za upis hipoteke, trošak procene vrednosti nepokretnosti itd.), tako da trenutno ta stopa ne može biti veća od 6,65%.

U skladu s rešenjima iz Odluke, banka je dužna da korisnicima stambenih kredita s promenljivom kamatnom stopom dostavi, odnosno učini dostupnim obaveštenje o primeni te stope i novi plan otplate, i to pre dospeća rate kredita koja se obračunava po toj ograničenoj stopi.

Efekti ograničenja kamatnih stopa kod stambenih kredita

– Kako bi se razumeli efekti propisanih rešenja, bitno je pojasniti kontekst u kojem je doneta ova nova Odluka Narodne banke Srbije. Budući da je prethodna Odluka o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima iz septembra 2023. godine važila do kraja 2024. godine, a kojom su takođe bile ograničene kamatne stope na stambene kredite, bilo je neophodno reagovati adekvatno kako ne bi došlo do naglog povećanja kamatnih stopa od 1. januara ove godine i upravo radi zaštite životnog standarda pre svega korisnika stambenih kredita doneta je krajem decembra 2024. godine ova Odluka o kojoj sada pričamo navodi se na sajtu NBS.

Da ova Odluka Narodne banke Srbije nije doneta, navodi se dalje, korisnici stambenih kredita s promenljivom kamatnom stopom bi otplaćivali kredit po tržišnoj stopi koja u proseku iznosi oko 5,6%.

– Navedeno znači da se primenom ove mere Narodne banke Srbije i pomenutim ograničenjem od 5%, u poređenju s tržišnom stopom koja bi se redovno primenila da nema te mere, postiže ušteda za korisnike stambenih kredita, i to negde u proseku od 6% do 10% je efekat na iznos rate kredita (odnosno toliko iznosi smanjenje rate), a u zavisnosti od toga kada je kredit odobren, koji je rok otplate, koji je preostali iznos kredita i od drugih faktora. Pritom, treba imati u vidu da je prilikom donošenja prethodne privremene mere na postojeće stambene kredite s promenljivom kamatnom stopom i dalje postojao trend rasta referentne stope EURIBOR, koja je porasla za oko 4,5 procentnih poena u izuzetno kratkom roku usled odluka Evropske centralne banke, a kao posledica borbe sa inflacijom, te da je u oktobru 2023. godine, kada je ta mera primenjena, ta stopa dostigla maksimum i iznosila 4,1%. Sada, naprotiv, postoji trend pada stope EURIBOR i trenutno šestomesečni EURIBOR iznosi 2,57%. Dakle, stanje na tržištu ide u prilog zaključku da se može očekivati da će do kraja 2025. godine kod velikog broja kredita ugovorena kamatna stopa nastaviti da se smanjuje, te se na taj način obezbeđuje postepeni prelazak na tržišnu kamatnu stopu nakon prestanka primene privremene mere. Dodatno, kada govorimo o sveobuhvatnim efektima privremenih mera kojima se ograničavaju kamatne stope, podsećamo da je, primera radi, u decembru 2023. godine, zahvaljujući prethodnoj privremenoj meri Narodne banke Srbije taj efekat na ratu kredita bio čak 22,7%, a u jednom trenutku tokom važenja te privremene mere i oko 25% – dakle, za toliko je bila umanjena rata kredita, budući da je u tom periodu vrednost EURIBORA bila izrazito visoka – navodi se na sajtu NBS.

Ciljevi ograničenja kamatnih stopa

Ograničenje kamatnih stopa na kreditne proizvode, prema navodima nadležnih, ima nekoliko ciljeva:

da spreči naplatu visokih kamata;

da spreči nagli rast kamatnih stopa, odnosno da u slučaju rasta tržišnih stopa, uspori i amortizuje taj rast za korisnike – time se ograničava rizik promene kamatne stope koji bi snosili korisnici;

da podstakne kreditiranje s fiksnom stopom – dakle, time se podstiču banke i korisnici da ugovaraju fiksnu kamatnu stopu, koja pruža potpunu izvesnost u pogledu visine te stope odnosno iznosa rate koji će se plaćati tokom perioda otplate kredita, čime se obezbeđuje veći stepen pravne sigurnosti i za korisnike i za banke, i visok stepen izvesnosti da neće biti vanrednih mera u slučaju značajnih tržišnih promena. Pritom, ograničenje kamatnih stopa kao mera jeste mera sa višestrukim pozitivnim uticajem – njenom primenom je očuvan životni standard stanovništva i istovremeno je očuvana finansijska stabilnost, čije očuvanje predstavlja zakonski cilj Narodne banke Srbije, jer je njome nesumnjivo sprečen potencijalni rast problematičnih kredita (NPL). Godinu i više dana od prvobitnog, privremenog ograničenja promenljive kamatne stope na stambene kredite, pokazalo se da je domašaj regulatorne intervencije bio pažljivo i dobro odmeren, budući da je ta mera Narodne banke Srbije rezultirala povećanjem učešća stambenih kredita sa fiksnom stopom, preokrenut je odnos kredita s fiksnom i kredita s promenljivom kamatnom stopom, na način da je taj odnos značajno izmenjen u korist kredita sa fiksnom kamatnom stopom. Takođe, nastavljen je rast kreditne aktivnosti i u segmentu stambenih kredita u 2024. godini je, zaključno sa novembrom, u odnosu na isti period u 2023. godini, došlo do povećanja broj odobrenih stambenih kredita u iznosu od oko 7,7%.

Gotovinski i potrošački krediti

Pored ograničenja kamatnih stopa kod stambenih kredita Odlukom su propisala i ograničenje kamatnih stopa za gotovinske i potrošačke kredite na način da promenljiva nominalna kamatna stopa kod tih kredita u dinarima ne može biti veća od 14,75%, a efektivna kamatna stopa, koja uključuje sve troškove, ne može biti veća od 15,75%. Ograničenjem kamatnih stopa na gotovinske kredite sprečava se pojava preskupih keš kredita. Takođe, ograničenje preko efektivne kamatne stope je vrlo važno jer se onemogućava naplata dodatnih naknada, odnosno svrha tog ograničenja je da se spreči zaobilaženje ograničenja nominalne kamatne stope uvođenjem određenih kreditnih naknada. Dodatno, može se očekivati da će primena ovog ograničenja oboriti kamatne stope za pojedine korisnike ovih kredita, poput penzionera, kao i kod određenih kredita koji se odobravaju u malim iznosima i sa vrlo kratkim rokovima otplate.

Kreditne kartice i dozvoljena/nedozvoljena prekoračenja

Kod kreditnih kartica propisano je ograničenje efektivne kamatne stope od 17,75%, dok je kod dozvoljenog prekoračenja, kao i kod nedozvoljenog prekoračenja, propisano ograničenje efektivne kamatne stope od 19,75%, što u slučaju dozvoljenog kao i nedozvoljenog prekoračenja znači za sve korisnike ovog proizvoda smanjenje kamatne stope i do 30% u odnosu na do sada postojeće tržišne kamatne stope, odnosno kod kreditnih kartica smanjenje za oko 20%, čime se sprečava naplata previsokih kamata. Odlukom su ograničene efektivne kamatne stope za sve novoodobrene minuse i kreditne kartice, ali i za sve postojeće minuse i kartice kada se oni produžavaju.

– Pored toga, predviđeno je da za korisnike dozvoljenog/nedozvoljenog prekoračenja i kreditnih kartica i pre njihovog produžavanja važi ograničenje, tako da njihova nominalna kamatna stopa ne može biti veća od maksimalne vrednosti efektivne stope koja važi za ove novodobrene proizvode. Propisivanjem da se odredbe Odluke koje se odnose na dozvoljeno prekoračenje računa shodno primenjuju na nedozvoljeno prekoračenje računa, pružen je dodatni vid sigurnosti i zaštite i za korisnike nedozvoljenog prekoračenja, i takođe sprečena naplata previsokih kamata – zaključeno je.

