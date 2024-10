OCSiAl otvorio najsavremenije postrojenje za proizvodnju grafenskih nanocevi u Staroj Pazovi

Kompanija OCSiAl, najveći svetski proizvođač grafenskih nanocevi, svečano je otvorila najsavremenije postrojenje za sintezu ovih cevi u industrijskim količinama u Staroj Pazovi, čime je načinjen veliki korak ka tome da Srbija postane jedan od najinovativnijih nanotehnoloških centara u Evropi.

Tokom ceremonije svečanog otvaranja, kojoj su prisustvovali predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević, ambasador Luksemburga u Srbiji Nj. E. Mark Hubš, ministarka privrede Adrijana Mesarović, predsednik Opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, predstavnici kompanije i njihovi mnogobrojni partneri, OCSiAl je predstavio svoju revolucionarnu, inovativnu tehnologiju i dalje planove za proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta i izgradnju još jednog postrojenja u Staroj Pazovi.

Prvo postrojenje kompanije OCSiAl u Srbiji, koje bi trebalo da postane jedino mesto na svetu za industrijsku proizvodnju grafenskih nanocevi, prostire se na površini od 10.000 m2, a u njemu će biti zaposleno više od 200 ljudi. Ukupna vrednost investicije iznosi 40 miliona evra.

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević istakao je da OCSiAl postrojenje otvara novo poglavlje u ekonomskom i tehnološkom razvoju Srbije i naglasio važnost otvaranja novih radnih mesta za građane.

-Sve što sam danas video i čuo na otvaranju novog postrojenja kompanije OCSiAl deluje kao pravi ’matriks’. Reč je o kapitalnoj investiciji, posebno u vrednosnom smislu, jer grafenske nanocevi koje će se proizvoditi u Staroj Pazovi ulaze u proizvodne procese svih ekonomija sveta, u različitim industrijskim sektorima. Ovo je najbolja potvrda da je Srbija dobro mesto za dolazak stranih kompanija i raduje nas što će OCSiAl nastaviti da se razvija kroz dalja ulaganja u našoj zemlji – izjavio je Vučević.

Izvršni direktor kompanije OCSiAl Konstantin Notman naglasio je da otvaranje postrojenja u Srbiji predstavlja značajnu prekretnicu za poslovanje OCSiAl-a, kao i za globalno tržište visokotehnoloških proizvoda.

-Grafen, koji se često naziva i ’čudesnim materijalom’, ima stvarni potencijal da promeni širok spektar industrija, od elektronike do medicine. Naša misija nije samo da proizvodimo grafenske nanocevi, već da budemo predvodnik na putu ka održivoj tehnologiji koja poboljšava naš svakodnevni život. Novo postrojenje je i platforma mogućnosti za mlade ljude u Srbiji. Nova radna nesta će stvoriti buduću generaciju naučnika i inženjera. Kroz partnerstva sa lokalnim univerzitetima i istraživačkim institutima, želimo da razvijemo kulturu inovacija i izvrsnosti u Srbiji – rekao je Notman.

Grafenske nanocevi su grafenski listovi debljine jednog atoma u obliku cevi. Kao jedan od najjačih i najprovodljivijih materijala na Zemlji, koriste se u proizvodnji novih kao višenamenski aditiv koji poboljšava specifična svojstva do 70 odsto svih industrijskih materijala na svetskom tržištu. Postrojenje kompanije OCSiAl u Staroj Pazovi podstaći će razvoj novih, inovativnih materijala u Srbiji. Proizvodi vrhunskog kvaliteta izvoziće se iz Stare Pazove u Evropu, Aziju i SAD i očekuje se da mogu podstaći razvoj svetske automobilske, vazduhoplovne, elektronske, građevinske, naftne i gasne i drugih industrija. OCSiAl planira da angažuje i obučava srpske inženjere i naučnike, nudeći im priliku da uz pomoć svetskih eksperata stiču nova znanja. Kompanija je spremna da svojom stručnošću i resursima doprinese stvaranju inovativnih obrazovnih programa, s ciljem da inspiriše mlade istraživače u oblasti nanotehnologije i razvija buduće talente u Srbiji.

Kompanija je takođe posvećena ostvarivanju sopstvenih ciljeva održivosti, a to su smanjenje ugljeničnog otiska za 35 odsto do 2030. i postizanje ugljenične neutralnosti do 2050. godine. Postrojenje u Staroj Pazovi projektovano je u skladu sa globalnim standardima u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, a u svom radu će se u potpunosti oslanjati na električnu energiju dobijenu iz hidroelektrana.

Foto: Marko Simić

