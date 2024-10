Lani Novaković deseta pobeda, Laćarcima tri bronze

Džudisti sremskomitrovačkog „Sirmijuma“ i laćaračkog „LSK“-a uspešno su se takmičili proteklog vikenda na turniru u Stepanovićevu.

Posebno se svojim nastupom istakla Lana Novaković. Novaković je osvojila je prvo mesto u kategoriji mlađih kadeta do 57 kilograma sa tri pobede maksimalnim rezultatima.

-Gledajući sa strane Lana kao da nije imala dostojnu protivnicu, a posebno ukoliko se uzme u obzir da je sa ovim takmičenjem nanizala deset uzastopnih pobeda, i sve su izvojevane iponima. Očigledno je da se nalazi u naletu i neka samo tako ostane do državnog šampionata, koji je na programu za manje od dve nedelje u Beogradu – poručuju iz kluba.

Kod juniora najviše je pokazao Miloš Nović osvajanjem bronzane medalje u kategoriji do 66 kg.

-Posebno treba pohvaliti Nemanju Golića koji se takmičio u konkurenciji juniora u kategoriji do 73 kg. Golić je počeo da trenira džudo kad je krenuo u srednju školu, što je pokazatelj da nikad nije kasno baviti se nekim sportom. On je odabrao džudo i već dve godine ne izlazi iz džudo sale, a sa ovim nastupom pokazao je da će se uspešno i takmičiti – dodaju iz „Sirmijuma“.

Klub iz Laćarka predstavljalo je četiri takmičara, a osvojene su tri medalje. Bronzom su se okitili Tamara Krstić (mlađa pionirka do 36 kg), Dimitrije Opačić (mlađi pionir do 55 kg), Nikola Ivanović (mlađi kadet do 50 kg). Nikola Tutić zauzeo je visoko peto mesto.

