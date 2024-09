Da li nam prete poplave?

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da naša država pažljivo prati situaciju sa vodostajem reka u zemljama Centralne Evrope, dodajući da se u Srbiji vrhunac vodostaja očekuje između 24. i 26. septembra.

Vučević je, nakon sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, koja je održana u Palati Srbija, naveo da se ne očekuje da će doći do dramatičnih situacija i poručio da nema razloga za paniku.

Premijer je preneo da je procena „Srbijavodaˮ i „Vojvodinavodaˮ da će taj najviši vodostaj trajati sedam dana, podsetivši na to da je 2013. godine, kada je bio veći vodostaj Dunava i kada je ta reka imala poslednji put viši vodostaj u našoj državi, trajao 14 dana.

On je ukazao na to da će nešto izazovnija situacija biti na prvom delu toka Dunava kroz Srbiju, od Bezdana do Slankamena, dok od Slankamena pa nizvodno prema Beogradu i Đerdapu stručne državne službe ne očekuju veće probleme.

Prema njegovim rečima, dobra stvar jeste to što će se, nakon sušnog perioda koji je trajao gotovo dva i po meseca, povećati dotok vode u akomulacije hidroelektrana, koje su se znatno ispraznile.

Ipak, ostaje da pažljivo pratimo ono što se dešava, pre svega na gornjem toku reke Dunav u ulasku u našu državu, rekao je Vučević i ponovio da će nešto veći vodostaj biti na toj reci, dok se na Savi očekuje nešto izazovnija situacija kod Šapca.

Premijer je podvukao da situacija ne bi trebalo da ugrožava normalan život i imovinu naših građana.

