Mitrovčani u Ohridu

Učenici Muzičke škole “Petar Krančević”, okupljeni u hor “Krančević” iz Sremske Mitrovice, zajedno sa nastavnicima i direktorom škole, realizuju projekat koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, tačnije Fond za talente.

Hor trenutno boravi u Ohridu, gde je upravo završena horska radionica koja ima za cilj da se unaprede znanja i veštine mladih pevača mitrovačke škole. Tokom 3 dana, od ukupno 7, koliko će provesti na Ohridu, učenici su radili sa svetski poznatim dirigentom prof. Sašom Tatarčevskim iz Makedonije. Dirigent Tatarčevski radi kao profesor grupe predmeta iz oblasti dirigovanja na FMU – Skoplje, umetnički je rukovodilac profesionalnog hora „Pro Ars“, nastupao je sa nekoliko različitih ansambala kod nas i širom sveta, a od 2004. godine rukovodi i Ženskim omladinskim horom – MKC, sa kojim je osvojio veliki broj međunarodnih nagrada.

-Uspostavljanje nove saradnje, unapređenje našeg hora “Krančević”, posmatranje kako sa mojim malobrojnim, ali vrednim i posvećenim učenicima radi jedan vrhunski dirigent, harizmatičan, neposredan, prepun znanja i iskustva, a još sve to nesebično deli sa nama, za mene je ogromna nagrada za sve što sam uložila kako bi se ovaj projekat realizovao. Posebno sam srećna što je ovaj boravak u Ohridu tek početak jednog mnogo značajnijeg projekta, koji se u Sremu realizuje svake jeseni, a to su “Dani Krančevića”(ove godine od 25. do 27.oktobra), zahvaljujući ideji nekadašnjeg učenika naše škole, Luke Ivanića i njegovog udruženja “Bingo” – rekla je Jovanka Ivanić profesor, dirigent hora i autor projekta.

Ivanić je istakla i uspostavljanje dobre saradnje sa direktorom muzičke škole iz Ohrida, gospodinom Naumom Cukleskim, koji je, kako je navela, širom otvorio vrata ohridske muzičke škole u kojoj je readionica i realizovana.

-Sve što smo uradili tokom ovog projekta ne samo da ćemo dugo pamtiti kao predivno putovanje već će imati i ogroman uticaj na naš dalji rad. Nadam se i verujem da moji đaci, kao i njihovi roditelji, ali i svi koji prate rad MŠ “Petar Krančević” znaju koliko je značajan ovakav rad i koliko je važno da se povezujemo sa drugima, jer ćemo jedino na taj način moći biti bolji nego što smo bili juče – dodala je Ivanić.

Boravak Mitrovčana u Ohridu još nije završen. Već danas za njih je organizovana poseta manastiru Sv Naum, a sutra upoznavanje ostalih kulturnih znamenitosti Ohrida sa licenciranim vodičem. Povratak u Srem očekuje se u srijedu veče, a od 2. septembra, počinje nova sezona rada “Omladinskog hora Krančević”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X