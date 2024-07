SREMSKA MITROVICA: Tri decenije pešačkog mosta!

Most Svetog Irineja, najduži pešački viseći most na Balkanu i do nedavno najduži most istog tipa u Evropi, svečano je otvoren pre 30 godina, 28. juna 1994.

Narodi dve Mitrovice na ovaj način su napokon spojeni čvrstom vezom, što je u mnogom olakšalo život građanima na obe obale Save. Inicijativa za njegovu izgradnju postojala je dugo, jer je odmah nakon izgradnje teretnog mosta sedamdesetih godina bilo jasno da je između Sremske i Mačvanske Mitrovice potrebna još jedna veza.

Pešački most ubrzo je postao simbol grada, a novac za njegovu gradnju prikupljali su građani.

Članak posvećen pešačkom mostu Svetog Irineja čitajte u sredu, 3. jula u Sremskim novinama.

