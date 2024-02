Polaznici Likovne sekcije KCP pripremaju nove izložbe

Nakon tri meseca kontinuiranog rada, Likovna sekcija Kulturnog centra „Pećinci“ nastavila je sa radom i u drugom polugodištu, a vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Slobodan Stanković rekao je da ovu sekciju pohađa između četrdesetoro i pedesetoro mališana sa teritorije opštine što je čini i najbrojnijom u ovoj ustanovi.

-Svoj rad polaznici sekcije intezivno su nastavili i drugom polugodištu, tako da svake srede i petka u holu Kulturnog centra vlada dobra atmosfera zahvaljujući velikom broju dece koja su pokazala interesovanje za ovim oblikom umetničkog izražavanja. Zahvaljujući podršci pećinačke lokalne samouprave, rad sekcije se odvija potpuno besplatno za svu decu, a obezbeđen je i materijal za rad“ – rekao je Stanković i dodao da se polaznici pripremaju za tradicionalni Likovni konkurs koji se održava u okviru obeležavanja Dana opštine Pećinci krajem maja.

Sa članovima koji su raspoređeni u tri grupe radi akademska slikarka Vesna Luković koja ističe da članovi Likovne sekcije KCP, posle izložbe radova posveneće novogodišnjim i božićnim praznicima i Svetom Savi, nastavljaju da se upoznaju sa različitim tehnikama.

-Ove godine se navršava vek i po od pojave impresionista, pa su polaznici starije grupe inspirisani delima Monea, Manea, Van Goga, De Gaa, Sezana istraživali svetlost. Takođe su se upoznali sa tehnikom suvi pastel, a radili smo i na portretima velikih formata. Polaznici su imali prilike da se upoznaju i sa portretima savremenih umetnika, pre svega Pablom Pikasom i likovnim pravcem – kubizam. Kroz radove na kartonima i kolaž papirima izrađivali su portrete maske. Posebno im je bilo zanimljivo vajanje i rad sa glinom sa motivima sove. Uljani pasteli su bili odlična prilika da se upoznaju sa impresionistima i kroz sliku “Suncokreti” Vinsenta Van Goga izraze svoje impresije – istakla je Luković.

Prvu samostalnu izložbu radova članovi Likovne sekcije KCP imali su krajem prošle godine u holu pećinačkog Kulturnog centra, a od 29. januara do 4. februara u holu pećinačkog KC-a bila je postavljena izložba posvećena Svetom Savi. Upis u Likovnu sekciju vrši u vreme održavanja radionica, i to – svake srede od 19.00 do 20.30 časova za polaznike starije grupe i svakog petka od 17.30 do 20.00 časova za polaznike mlađe grupe u kolu Kulturnog centra.

