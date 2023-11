Laćarci se vratili iz Bečeja sa četiri medalje

U organizaciji Džudo kluba “Mladost Becej” održan je veliki međunarodni turnir na kome je učestvovalo 460 takmičara iz Srbije, BiH, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Bugarske i Moldavije, kao i šest džudoka iz Laćarka koji su u jakoj konkurenciji osvojili četiri medalje.

Mlađi pionir Dimitrije Opačić osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 50kg, dok je bronza pripala Tatjani Raković, starijoj poletarki do 34kg, Strahinji Grgičeviću, mlađem pioniru do 60kg i Jovani Vorkapić, starijoj pionirki do 48kg.

Na korak do medalje stali su Željka Purešević i Aleksandar Vinčić koji su u svojim kategorijama zauzeli peto mesto.

