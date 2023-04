Pucanj između dva otkucaja srca

Oglas za upis novih članova u Streljački klub „Mladost“ privukao je pre sedam godina Lanu Džonić da se oproba u streljačkom sportu. Prvi susret sa oružjem izrodio se u veliku ljubav i posvećenost, koji su ovu osamnaestogodišnju gimnazijalku doveli u sam vrh streljaštva.

-Streljaštvo mi se svidelo na prvi utisak, zavolela sam taj sport i počela svakodnevno da treniram, ne odustajući od cilja da budem među najboljima, kaže Lana, skromna u odnosu na rezultate koje je postigla.

Ona je od prvih pionirskih dana nizala uspehe na takmičenjima, priseća se trener Dragan Alimpijević, ponosan na rezultate koje su zajedničkim trudom ostvarili.

-Najveći rezultat ostvarila je u pucanju malokalibarskom puškom, takozvanom „kraljevskom disciplinom“, odlična je u trostavu, a na „Valter kupu“, najrespektabilnijem takmičenju, koje se održava u Smederevu, tri godine za redom je osvajala medalju u konkurenciji 200 takmičara, što do sada niko nije zabeležio, ističe Alimpijević.

-Za dobrog strelca najvažniji su koncentracija i smirenost, pucanj se odvija, takoreći, između dva otkucaja srca, objašnjava Lana, devojka za koju meta na 10, ili 50 metara nije prepreka.



Ona kaže da se preciznost vežba, da upornim treninzima može da se dođe do savršenstva, kao i da presuđuju volja i ljubav prema streljaštvu.

-Treniram pet puta nedeljno, a vikendom su takmičenja, tako da nema odmora, kaže Lana, naglašavajući da je to kvalitetno ispunjeno vreme i da će se truditi da i posle Gimnazije nastavi da trenira.

Trener Alimpijević pohvaljuje celu generaciju strelaca u Inđiji, kaže da su svi uspešni i vredni, a da je Lana na dobrom putu da postane vrhunski sportista, sa medaljama sa međunarodnih takmičenja.

-San je olimpijada, svaki sportista sanja o tome da stane na olimpijsko postolje, pa tako i ja, kaže Lana, otkrivajući nam na kraju da je nedavno postala i član državne reprezentacije.

Evropska liga mladih namenjena je mlađim kategorijama strelaca i to posebnog tipa, puca se pravilom „strelac na strelca“, gde postoji konkretan protivnik, što će za Lanu biti poseban izazov.

-Prvo će biti održano regionalno takmičenje u Novom Sadu, gde će se takmičiti četiri evropske reprezentacije, dva muška, i dva ženska strelca, kaže Dragan Alimpijević, napominjući da su žene bolji strelci od muškaraca, i da bi trebalo da dominiraju u državnim ekipama.

-Veliki je uspeh što se Lana našla u tom timu, mi smo to i očekivali, imajući u vidu njene mogućnosti, i verujemo da ćemo je u septembru gledati na finalu u Estoniji, ne krije zadovoljstvo trener, dok Lana već pokazuje spremnost za pripreme koje počinju narednog meseca.

Plasman u reprezentaciju Srbije Lana Džonić ostvarila je na bazi rezultata koje je postigla na seniorskom prvenstvu gde je ušla u sastav osvajača medalja na evropskim prvenstvima i olimpijadama.

-Po meni, to je najveći Lanin uspeh, iako nema medalju, ulazak u prvih osam u državi je šampionski podvig, rekao je Alimpijević, verujući u njene još bolje rezultate.



Toliko ste tražili!

-Više u šali sam na jednom treningu Lani rekao da mora da opali 628 poena. Nisam se ni okrenuo, ona je završila meč, i osvojila 628,0 okrenula se ka meni i rekla: „Toliko ste tražili“, priča sa osmehom trener Alimpijević, razmišljajući da poveća streljačke zahteve od ove mlade devojke, čiji potencijal, očigledno, nema granice.

M. Stupar

