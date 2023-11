Laćarci nižu uspehe

Na takmičenju u Novom Sadu u organizaciji Džudo kluba “Vojvodina” gde je učestvovalo 400 takmičara iz Srbije i regiona, Laćarak je predstavljalo petoro boraca koji su osvojili četiri medalje i jedno peto mesto.

Dimitrije Opačić, mlađi pionir do 50kg osvojio je srebrnu medalju, dok je bronza pripala Željki Purešević, mlađoj pionirki do 36kg, Aleksandru Vinčiću mlađem pioniru do 66kg, Jovani Vorkapic starijoj pionirki do 48kg.

Starija poletarka Tatjana Raković stala je na korak od medalje i osvojila peto mesto u kategoriji do 34kg.

