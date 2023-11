Jedinstvo u polufinalu Kupa Srbije

Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove plasirale su se u polufinale Kupa Srbije maksimalnom pobedom nad ekipom Srema iz Sremske Mitrovice.

U dvorani Doma odbojke pred oko 200 gledalaca je viđena prava dominacija šampionki, a od gošći se na ovom meču više očekivalo. Prvi set je rezultatski ravnopravan bio samo do rezultata, 5:5, potom tri vezana poena Jedinstva, svi iz napada, koje su ubeležile Šućur, Vajagić i Tica. Uzaludan je bio minut odmora gostujućeg stratega jer se na terenu ništa nije promenilo. Brzo je bilo, 20:12 i nagoveštaj vođstva domaćeg tima u setovima. To se ostvarilo na poen Tice za 25:18.

Drugi set je počeo vođstvom gošći na poen Mihajlovićke. Od tog trenutka poeni kao na traci za Jedinstvo. Nije bilo čak ni nagoveštaja da se gošće mogu prenuti, pa i ne čudi rezultat seta, 25:10. Treći set slična priča sve do rezultata 17:12. Tu gošće nešto bolje igraju i stižu do 19:16, ali se to ispostavilo kao i poslednji trzaj, jer je ubrzo na semaforu bilo 25:22 za plasman Pazovčanki u polufinale Kupa.

Jedinstvo – Srem 3:0 (25:18, 25:10, 25:22)

Stara Pazova. Dom odbojke, gledalaca oko 200. Sudije: Đorđe Zelenović i Tomislav Popović

Jedinstvo: Vajagić 13, Osmajlić 11, Miljević 2, Šućurović 10, Tica 8, Miljević 9, Medved (L-1) Lakićević, Nedeljković, Pavlović, Cvetković, Todić, Punišić (L-2)

Trener: Jovo Caković

Srem: Ana Mihajlović 8, Grabić 4, Ivković 3, Aleksandra Đorđević 6, Milunović 5, Mila Đorđević 1, Katarina Đorđević (L) Živanović 7, Mina Mihajlović, Stevanović, Egić, Drašković 2, Stanković (L-2)

Trener: Nikola Kapric

A. Belić

