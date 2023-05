Zlatne medalje za Aleksu i Anju

Na nedavno održanom Prvenstvu Vojvodine za sve uzraste u Žablju, takmičari savate boks kluba “Spartak SM” iz Sremske Mitrovice osvojili su dve zlatne medalje.

Aleksa Lukić do najvišeg postolja došla je u konkurenciji juniora do 70kg, a Anja Lukić u konkurenciji seniora do 56kg.

Takmičaro su opravdali očekivanja i naporan rad koji su uložili za ovo takmičenje se isplatio, poručili su treneri Bojan Gatarica i Igora Šivoljicki i idtskli da je nadmetanje u Žablju bila još jedna provera srpske reprezentativke Anje Lukić koju na jesen očekuje Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj.

