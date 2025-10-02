  • četvrtak, 2. oktobar 2025.
Stefan Đonić pobednik Kupa Srbije
Stefan Đonić pobednik Kupa Srbije

2. oktobar 2025. godine

Proteklog vikenda u Kraljevu održano je finale Kupa Srbije za mlađe juniore/ke (U18). Atletski klub Sirmium iz Sremske Mitrovice imao je tri predstavnika, a najuspešniji je bio Stefan Đonić koji je ponovo izuzetno ubedljivo pobedio u disciplini 110m prepone. Na taj način potvrdio je svoju dominaciju jer već dve godine nije izgubio niti jednu trku.

Pored njega, među finaliste su se plasirali još uvek pioniri, Nikola Mirković koji je zauzeo šesto mesto na 400m i Vanja Zorić koja je bila osma na 100m.

-Zadovoljan sam ovim takmičenjem, koje je ujedno i poslednje za ovu sezonu na otvorenom. Sledi nam kraća pauza, kako bi se svi odmorili i rehabilitovali, pa krećemo od početka i bazičnih priprema za dvoransku sezonu koja će trajati od kraja decembra do početka marta – konstatuje trener Slobodan Macanović.

