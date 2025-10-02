Stefan Đonić pobednik Kupa Srbije

Proteklog vikenda u Kraljevu održano je finale Kupa Srbije za mlađe juniore/ke (U18). Atletski klub Sirmium iz Sremske Mitrovice imao je tri predstavnika, a najuspešniji je bio Stefan Đonić koji je ponovo izuzetno ubedljivo pobedio u disciplini 110m prepone. Na taj način potvrdio je svoju dominaciju jer već dve godine nije izgubio niti jednu trku.

Pored njega, među finaliste su se plasirali još uvek pioniri, Nikola Mirković koji je zauzeo šesto mesto na 400m i Vanja Zorić koja je bila osma na 100m.

-Zadovoljan sam ovim takmičenjem, koje je ujedno i poslednje za ovu sezonu na otvorenom. Sledi nam kraća pauza, kako bi se svi odmorili i rehabilitovali, pa krećemo od početka i bazičnih priprema za dvoransku sezonu koja će trajati od kraja decembra do početka marta – konstatuje trener Slobodan Macanović.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.