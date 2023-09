Potop “Jedinstva” u sremskoj ravnici

“Radnički” iz Sremske Mitrovice ostvario je prvu pobedu ove sezone savladavši “Jedinstva” iz Uba rezultatom 4:1.

Ekipa “Jedinstva” pokušala je od samog starta da nametne svoj tempo igre, međutim domaći fudbaleri to nisu dozvolili, odigrali su sjajno prvo poluvreme i na pauzu otišli sa dva gola prednosti. Ubljani su pokušali u 10. pa potom i u 12. minutu da zaprete Ostojiću preko brzonogih Zubairu i Karikarija, međutim golman “Radničkog” siguran na mreži oba puta. Usledio je odgovor domaćih, Ivić krade loptu na sredini terena, upućuje precizan dubinski pas Ivkoviću koji izlazi pred golmana, ali šutira pored gola. Isti tandem još jednom je zapretio golmanu Jovanoviću, ali šut makazicama u 22. minutu mitrovačke devetke završava u rukama čuvara mreže “Jedinstva”. Samo tri minuta kasnije Dimitrić pokušava sa distance, ali lopta odlazi preko gola. Do vođstva “Radnički” dolazi u 29. minutu susreta. Posle kombinacije po desnoj strani Ilić glavom proigrava Srđana Cvetkovića koji pronalazi Gajića, a on loptu šalje u levi donji ugao Jovanovića. Isti igrač duplira prednost domaćina već u 33. minutu. Posle odličnog centaršuta Cvetkovića ponovo Gajić nalazi put do mreže za novu radost domaćih navijača.

Do kraja prvog dela susreta usledilo je još nekoliko šansi “Radničkog”, prvo preko Isailovća, potom i Stefanovića u kombinaciji sa razigranim Cvetkovićem, ali se na pauzu otišlo pri rezultatu 2:0.

U nastavku utakmice “Jedinstvo” opasnije preti domaćem timu, te u 58. minutu Karikari dobija odličan pas, izlazi sam na golmana Ostojića i matira ga za 2:1. Novu šansu za domaći tim imao je Đorđe Ivković u koji je pokušao glavom da prevari golmana gostiju, ali Jovanović siguran. Odgovor Uba usledio je vrlo brzo preko Zubairua, međutim bez promene na semaforu. Novu radost domaćim navijačima priredio je Ivković u 66. minutu koji je odlično iskorstio dobar centrašut Srbijanca i sjajno se snašao u šesnaestercu za 3:1. Konačan rezultat postavlja Mitrović u 79. minutu koristeći gužvu pred golom “Jedinstva”.

Radnički (SM) – FK Jedinstvo (Ub) 4:1 (2:0)

Sremska Mitrovica, stadion: Admiral Bet arena, gledalaca: 300

Sudija: Miroslav Milenković (Savski Venac) Pomoćnici: Nenad Radoičić, Andreja Piljak (Beograd). Četvrti sudija: Dejan Petrović (Vršac)

Strelci: 1:0 Gajić 29. minut, 2:0 Gajić 33. minut, 2:1 Karikari 58. minut, 3:1 Ivković 66. minut, 4:1 Mitrović 79. minut

Žuti kartoni: Ivić, Protić (Radnički), Rajović, Zubairu, Bogdanović (Jedinstvo)

Igrač utakmice: Uroš Gajić (Radnički)

FK “Radnički” (Sremska Mitrovica): Ostojić, Ivić, Gajić, Stefanović (od 77. min Marković), Ivković (od 84. min Pađen), Ilić, N. Cvetković, S. Cvetković (od 57. Pius), Srbijanac (od 84. Protić), Mićić (od 57. min Mitrović), Isailović.

Trener: Goran Janković

FK “Jedinstvo” (Ub): Jovanović, Bogdanović (od 87. Stevančević), Adamović, Miladinovi (od 81. min Denić), Doderović, Andrić, Rajović, Radovanović, Zubairu, Dimitrić (od 68. Rakić), Karikari.

Trener: Aleksandar Kristić

D. T./N.R.

Foto: FK Radnički

