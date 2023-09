KOLUMNA: A čvarci i kavurma?

Piše: Nemanja Milošević

Ovih dana, na rafovima širom zemlje, dočekale su nas bolje cene. Pojeftinio parizer, pala cena jogurta i mleka, jeftinijeg krompira koliko ti duša hoće, a tu je i čuvena kopriva-litrača za održavanje lične higijene.

Stvari u trgovinama, bez sumnje, počele su da se menjaju. Međutim, kao što već znate, moja kolumna nikako ne može da prođe bez onog čuvenog “ali”…

Iskren da budem, volim da jedem parizer. Jedem ga često i ovo pojeftinjenje mi sasvim ide na ruku. Takođe, i kosu perem koprivom od litar – taj mi šampon najviše odgovara. Bez obzira na cenu. A, kad smo kod nekih drugih stvari sa boljim cenama, ipak moram da dam i neku ličnu sugestiju. Pre svega kada je u pitanju odabir artikala za pojeftinjenje.

Na primer, bez obzira na to što volim da jedem parizer, mene više zanima gde imaju jeftini čvarci i kavurma? Čvarke, iskreno, volim mnogo više od bilo kakve salame. A, realno, ne mogu baš da ih priuštim svaki put kad mi se jedu…

Šalu na stranu, čvarci su moj lični izbor i neću daviti o njima. Oni su običan nusproizvod (čitaj otpad) topljenja masti, koji je poslednjih godina postao bezobrazno skup (a nekad su Sremci njima i kerove hranili). I zato, osvrnuću se baš na tu mast. Odnosno, na cenu ovog eliksira života, bez kog nema prženja onog gore pomenutog krompira. Džaba krompir od 60 dinara, kad kilu masti teško možeš da nađeš ispod 400…

O mesu je suvišno i govoriti. U više navrata sam o tome pisao. I odmah da se ogradim, one jeftine gril piliće u meso ne ubrajam. To su za mene samo malo veći bezukusni golubovi koje godinama unazad kupujemo kao zamenu za prave, domaće, ugojene piliće. Ali, za prave piliće makar neke zamene ima. Mene više brine to što za svinjsko meso zamena ne postoji. A cena mu progresivno raste. Pre neki dan, kada sam kupio kilu plećke, zamalo šlog da me udari nakon što sam video račun. Još malo, pa hiljadarka za kilu svinjetine.

Nego, nije ni to najgore. Mogu ja da smanjim količinu, pa da umesto kilograma kupim 300 grama, a gulaš zamenim za krompir paprikaš. Kad već nema mesa, bar neka miriše. Biće gadno, bojim se, ako svinjetine uopšte ne bude, kako je krenulo sa ovom afričkom kugom. A ručak se ne kuva od salame…

Što se tiče mleka i jogurta, podržavam pojeftinjenje u potpunosti. Ali, mleko jeftinije od 100 dinara još nisam video, dok jogurt već neko vreme (i to kvalitetan, renomiranog domaćeg proizvođača) kupujem za stotku ili koji dinar više, pa me pojeftinjenje baš i ne dotiče. Potrebno je samo dobro obići radnje…

E da, raduje me to što sam čuo da će da pojeftini pašteta. U poslednje vreme su nerealno skupe, a za doručak baš volim da jedem kifle i paštete. Jedino što kifla košta k`o vekna `leba. Al` to je već neka druga tema…

I za kraj, brine me još nešto. Pošto, kao što rekoh, jedem parizer, perem kosu koprivom, kupujem krompir, gril piliće i dobar deo proizvoda sa “boljom cenom” (nemam predrasude prema proizvodima manje poznatih proizvođača), sigurno ću uspeti da prištedim neki dinar. Međutim, bojim se da će mi svi novci koje uštedim uskoro otići na gorivo i kafu, jer, kako čujem, akcize opet skaču.

Kako stvari stoje, izgleda da ćemo opet početi da sipamo naftu u Bosni. Pa kad lepo napunimo rezervoare, možemo lagano i do Trsta po kafu i farmerke. Čini mi se, više će da nam se isplati.

