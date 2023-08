Predsednik Vučić u Velikim Radincima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Velike Radince, gde su nedavno završeni radovi na rekonstrukciji glavne saobraćajnice ka Sremskoj Mitrovici.

Vučić je prvo obišao seosku crkvu Svetog Arhangela Gavrila, gde je nakon razgovora sa sveštenikom Dušanom Marjanovićem na poklon dobio dukat i ikonu zaštitnika hrama.

-Hvala vam što sam ovde. Hvala vam na dobrodošlici i ljubavi prema svojoj zemlji. Meni je žao što ste morali da čekate 50 godina da imate pristojan put, ali mi je otac Dušan ukazao na to šta još moramo da uradimo. Kad čuju ljudi da dolazim u Radince, onda osim puta Laćarak – Čalma, osim Manđelos – Ležimir – Sviloš traže još. Moramo i tih 6,5 kilometara preko Jaska do Rume da napravimo da bismo uvezali Frušku goru, rekao je Vučić i dodao:

-U Mitrovici moramo da dodamo još 17.000 kvadrata za bolnicu i Dom zdravlja. To je ogromno ulaganje, negde oko 30 miliona evra, ali znam koliko je to važno za ljude u Sremu, od Šida do Pećinaca. Neće to ići lako i jednostavno, ali ispunićemo ono što smo obećali.

Velike Radince posetili su danas i ministar odbrane Miloš Vučević i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Opširnije u štampanom izdanju Sremskih novina, sledeće srede.

