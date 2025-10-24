IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

Naslov: Martin udio

Autor: Sanja Savić Mosavljević

Književna nagrada „Beogradski pobednik“ za najbolji roman objavljen u 2024. godini dodeljena je Sanji Savić Milosavljević za Martin udio. Za ovaj roman autorka je dobila i književne nagrade „Isidora Sekulić“, kao i Godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za 2024. godinu.

Roman predstavlja priču o potrazi za identitetom, slobodom, umetnošću, o velikim istorijskim previranjima i njihovom uticaju na sudbinu čoveka.

„Tri književna lika su tri ugla gledanja, a krovna tema je da u svakom trenutku, kada negdje zapnemo, obično nas koči nešto što nam je za leđima“, kaže autorka.

„Ko god se na tuđu sreću namršti i nije da ga čo’ek ferma.“

„Što ti je život? Raspremaš što ti dani nanesu. Pa ako te u jednom danu zdipe dvije najveće nesreće, a ti polako. Raspremaš svoj udio.“ (citati iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

